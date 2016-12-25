سلة إيرفينغ القاتلة ترجّح كفة كليفلاند على ووريرز

واستهل الووريرز المباراة بشكل ممتاز وأثبت تفوقه في الأرباع الثلاثة الأولى ولو بشكل طفيف حيث حسمها 27-25 و28-27 و32-28، قبل أن يثور كليفلاند بقيادة عملاقه ليبرون جيمس، الذي كان أبرز مسجّلي فريقه، في الربع الأخير الذي انتهى 29-21، ليحسم الكافالييرز النتيجة لمصلحته بفضل سلة قاتلة في آخر 5 ثوان نفّذها نجمه كيري إيرفينغ.

من جانب الووريرز خطف كيفن دورانت الأضواء حيث كان أفضل مسجّل في اللقاء (36 نقطة و15 متابعة و3 تمريرات حاسمة)، في حين كما جرت العادة تميّز ليبرون جيمس بمردوده الغزير (31 نقطة و13 متابعة و4 تمريرات حاسمة).