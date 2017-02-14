سقوط كبير لأوكلاهوما وغولدن ستايت

ويواصل واشنطن تحقيق العروض الجيدة، وحقق أفضل النتائج في منطقته منذ بداية العام الحالي (17 فوزا و5 هزائم)، كما أنّه حقق الفوز العاشر في مبارياته الـ11 الأخيرة.

ويعاني أوكلاهوما في المباريات التي لا يبرز فيها نجمه راسل وستبروك، المرشح لجائزة أفضل لاعب هذا الموسم، والذي اكتفى بتسجيل 17 نقطة مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة في 24 دقيقة شارك فيها.

حتى أنّه كان بعيداً جداً عن تحقيق الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" التي اشتهر فيها منذ بداية الموسم إذ بلغ رصيده منها حتى الان 26 محاولة ناجحة، معادلاً ثالث أفضل رقم في موسم واحد في تاريخ اللاعبة والمسجل باسم أوسكار روبرتسون في موسمي 1960-1961 و1963-1964.

وسجّل جوفري لافرين 17 نقطة أخرى مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة لأوكلاهوما أيضاً.

لكن نجم واشنطن ماركيف موريس كان الأفضل في المباراة بتسجيله 23 نقطة مع 6 متابعات وبرادلي بيل 22 نقطة، وأضاف اوتو بورتر 18 نقطة مع 12 متابعة.

وفي المباراة الثانية، لقي غولدن ستايت بطل 2015 خسارته التاسعة في 55 مباراة، لكنه يحتفظ بصدارة المنطقة الغربية.

وفي باقي المباريات، فاز أتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 109-104 بعد التمديد، وبوسطن سلتيكس على دالاس مافريكس 111-98، وممفيس غريزليز على بروكلين نتس 112-103، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيت 116-107، ولوس آنجليس كليبرز على يوتا جاز 88-72، ونيو أورليانز على فينيكس صنز 110-108، وميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 102-89، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تشارلوت هورنتس 105-99، وسان أنطونيو سبيرز على أنديانا بيسرز 110-106.