سقوط جديد لحامل لقب الـ NBA

في المرحلة ذاتها، توقف مسلسل انتصارات هيوستن روكتس بخسارته في ملعب مينيسوتا تمبروولفز 105-119.

على ملعب مودا سنتر، واصل سي دجاي ماكولوم تألقه وقاد بورتلاند لسقاط ليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند بتسجيله 21 من نقاطه الـ27 في الشوط الثاني من المباراة التي وصل فيها الفارق بين الفريقين حتى 24 نقطة.

وسجل ماكولوم 25 نقطة أو أكثر للمباراة السابعة على التوالي في انجاز هو الأول من نوعه بالنسبة لهذا اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً والذي بدأ مشواره في الدوري عام 2013 مع بورتلاند بالذات.

ولا يبدو أن بورتلاند تأثر بالإرهاق الذي عانى منه لاعبوه جراء العاصفة الثلجية التي تسببت بتحويل رحلة الفريق من لوس أنجليس، حيث تغلب الثلاثاء على ليكرز 108-87، إلى سياتل حيث أمضى الليلة هناك قبل أن يعود إلى بورتلاند ظهر الأربعاء.

وبقي اللاعبون في الفندق حتى موعد المباراة التي برز فيها أيضاً من ناحية أصحاب الأرض آلن كراب بتسجيله 24 نقطة، مساهماً أيضاً بالفوز الثامن عشر لفريقه في 41 مباراة.

أما من ناحية كليفلاند الذي وصل إلى بورتلاند في الثالثة من صباح الأربعاء بعدما تأخر اقلاع رحلته من يوتا، حيث خسر الثلاثاء أمام يوتا جاز 92-100، فكان جيمس الأفضل بتسجيله 20 نقطة مع 11 متابعة، وأضاف كيفن لوف 17 نقطة مع 8 متابعات دون أن يجنبا فريق المدرب تايرون لو هزيمته العاشرة في 38 مباراة.

وفي مينيابوليس، توقف مسلسل انتصارات هيوستن عند 9 مباريات متتالية بسقوطه أمام مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 105-119، رغم جهود نجمه جيمس هاردن الذي سجل 33 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة.

وتألق في صفوف مينيسوتا الذي حقق فوزه الـ13 فقط في 39 مباراة، الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 28 نقطة وأضاف كارل-أنتوني تاونز 23 مع 18 متابعة وشاباز محمد 20 نقطة.