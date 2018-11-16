روندو يخضع لعملية جراحية تبعده بين 3 و5 أسابيع عن ليكرز

وكان روندو (32 عاما) تعرض للإصابة بكسر في يده اليمنى في الشوط الرابع من المباراة التي فاز فيها لوس أنجليس ليكرز على بورتلاند ترايل بلايزرز (126-117) الأربعاء عندما ارتمى على الأرض من أجل الكرة.

ويعتبر غياب روندو ضربة موجعة للوس أنجليس ليكرز الذي نجح بقيادة نجمه "الملك" ليبرون جيمس في تحقيق 4 انتصارات متتالية خولته المركز السابع في المنطقة الغربية.

وانضم روندو إلى لوس أنجليس ليكرز هذا الصيف قادما من نيو أورليانز بيليكانز، وبلغ معدله هذا الموسم 8,5 نقاط و6,5 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة (14 مباراة). ويتبادل دور صانع الألعاب مع الشاب الواعد لونزو بال.

واعترف مدربه لوك والتون قائلا "لا يمكننا تعويض ما يقوم به روندو لهذا الفريق وأهمية وجوده في التشكيلة، لكننا لن نبحث عن أعذار".

في غياب، سيحتفظ بال بمكانته كصانع ألعاب للوس أنجليس ليكرز بمساندة براندون إنغرام ولانس ستيفنسون.

