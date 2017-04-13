رقم قياسي جديد للحضور الجماهيري في الـ" NBA "
أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين تسجيل رقم قياسي في عدد المتفرجين في الملاعب للسنة الثالثة توالياً، بلغ 22 مليون شخص لموسم 2016-2017 الذي انتهى دوره المنتظم الأربعاء.
وبحسب الرابطة، حضر 21 مليون و997 ألفاً و412 شخصاً مباريات الموسم الحالي، بزيادة 0,1 بالمئة عن الموسم الماضي.
وبلغ معدل الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة 17,884 متفرجاً، وهو رقم قياسي أيضاً، مقابل 17,864 في الموسم الماضي.
وتخطت نسبة الحضور حاجز 90% للموسم الثالث على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 94%.
ومن علامات النجاح الأخرى لأهم بطولة كرة سلة في العالم، إقامة 723 مباراة أمام مدرجات ممتلئة، لتعادل رقم موسم 2016.