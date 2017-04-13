رقم قياسي جديد للحضور الجماهيري في الـ" NBA "

وبحسب الرابطة، حضر 21 مليون و997 ألفاً و412 شخصاً مباريات الموسم الحالي، بزيادة 0,1 بالمئة عن الموسم الماضي.

وبلغ معدل الحضور الجماهيري للمباراة الواحدة 17,884 متفرجاً، وهو رقم قياسي أيضاً، مقابل 17,864 في الموسم الماضي.

وتخطت نسبة الحضور حاجز 90% للموسم الثالث على التوالي، ووصلت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 94%.

ومن علامات النجاح الأخرى لأهم بطولة كرة سلة في العالم، إقامة 723 مباراة أمام مدرجات ممتلئة، لتعادل رقم موسم 2016.