راسل وستبروك يدخل تاريخ الـ NBA

وسجل وستبروك، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي هذا الموسم، 27 نقطة، وأضاف 17 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

وهي الثلاثية المزدوجة الخامسة عشرة له هذا الموسم، وحققها قبل 6.40 دقائق من نهاية الربع الثالث، لتكون المرة الرابعة التي يحقق ذلك في ثلاثة أرباع فقط من المباراة.

وبات وستبروك ثاني لاعب فقط في البطولة يحقق 30 ثلاثية مزدوجة في السنة نفسها (على مدار موسمين) منذ أوسكار روبرتسون (1961). إلا أن الأخير لا يزال يحمل الرقم القياسي لعدد الثلاثيات المزدوجة (62) في موسم واحد (1961-1962).