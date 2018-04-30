رابطة دوري السلة الاميركي تطلق برنامجا للصحة العقلية

ويساعد ديمار ديروزن نجم تورنتو رابتورز وكيفن لوف نجم كليفلاند كافالييرز، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، على إطلاق البرنامج الذي يبدأ جزئيا هذا الاسبوع من خلال موقع على شبكة الانترنت واعلانات عامة تشجع على الصحة العقلية للرياضيين.

وقال ديروزن في تصريحات لصحيفة "تورونتو غلوب اند مايل"، "ندعو دائما الى تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة، وسبل ان نكون من رياضيي النخبة"، الا انه في ظل كل هذا الضغط "لا ننظر الى موضوع الصحة العقلية والحياة اليومية لشخص ما في المقام الاول".

وتابع "لا تعرفون ابدا أين نشأنا، ومن أين أتينا قبل ذلك".

وتبدأ الحملة الاعلانية الثلاثاء، في اليوم نفسه لانطلاق سلسلة مواجهات تورونتو وكليفلاند في الدور الثاني من "بلاي اوف" المنطقة الشرقية للدوري على ملعب الاول.

ومن النادر أن يتحدث لاعبو دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن معاناتهم مع الصحة العقلية، لكن ديروزن ولوف يحاولان تغيير ذلك.

وخرجت معاناة ديروزن من الاكتئاب والوحدة الى الضوء خلال مباراة كل النجوم "أول ستار" 2018، عندما قال عبر "تويتر"، "هذا الاكتئاب ينهكني".

نشأ ديروزن (28 عاما) في ضاحية كومبتون بلوس انجليس حيث معدلات الجريمة المرتفعة، وهي المنطقة ذاتها حيث نشأت نجمتا كرة المضرب الشقيقتان فينوس وسيرينا وليامس.

وأدى انفتاحه لرغبته في الحديث والكتابة عن صراعه مع الأفكار المظلمة.

وعندما لعب تورونتو رابتورز في نيويورك في آذار/مارس، فان مفوض رابطة الدوري الاميركي آدم سيلفر التقى ديروزن لمناقشة المسألة.

والى جانب الاعلانات التلفزيونية، فإن دوري المحترفين سيطلق هذا الاسبوع موقعا الكترونيا يتضمن روابط لمواد متعلقة بالصحة العقلية، ليس فقط للرياضيين الشباب والكبار في السن، بل للمشجعين أيضا.

ومن الممكن أن يتحدث ديروزن ولوف، الآتي ايضا من لوس انجليس، خلال برنامج للاعبين المبتدئين.

ويظهر لوف في أحد الإعلانات وهو يقول "أفضل ما قمت به هو ان أقول +انا في حاجة الى بعض المساعدة".



أما ديروزن فيقول "لا تخجل من رغبتك في ان تكون أفضل".

ولن يكون اللاعبان أول رياضيين يتحدثان بصراحة عن الصحة العقلية. فقبل ثلاثة أشهر، تحدث السباح مايكل فيلبس الحاصل على 28 ميدالية أولمبية عن صراعه الطويل مع القلق والاكتئاب في مؤتمر بشيكاغو حيث شجع الناس على طلب المساعدة مثلما فعل هو.



الحياة المعذبة

أحد أبرز لاعبي كرة السلة في تاريخ الدوري الأميركي، جيري وست، أصدر قبل سبعة أعوام كتابا بعنوان "وست باي وست: الحياة المعذبة"، تطرق فيه الى معاناته من الاحباط ونقص تقدير الذات، علما ان اللاعب هو من المدرجين في "قاعة المشاهير" لنجوم اللعبة في الولايات المتحدة.

وكما فعل كيفن لوف، فان كوري هيرش اللاعب السابق في دوري هوكي الجليد، كتب مقالا في الموقع الالكتروني لمجلة "ذا بلايرز تريبيون" تطرق فيه بصراحة الى القلق والاكتئاب وأفكار تتعلق بالانتحار.

وسأل هيرش "هل سبق ان شعرتم بإحداها؟ هل خطرت في ذهنكم؟ انه أمر غريب تماما. وكأن عقلك يقول لك: فكر في أسوأ وأفظع ما قد تتخيله".

وتابع "لم تكن لدي أي فكرة عما أعاني منه، وماذا تعني هذه الافكار؟ هل انا شخص سيء؟... لماذا يحصل هذا؟ هل أنا مجنون؟".

وبحسب مديرة المسؤولية المجتمعية في رابطة دوري كرة السلة، كاثي بيرينز، فإن برنامج الصحة العقلية سيعتمد على نطاق واسع في الدوري.

وأعربت المسؤولة عن تقديرها لشجاعة ديروزن للتحدث عن الموضوع، معتبرة ان تغريدته "كانت بمثابة فتح باب ورغبة في التقدم عبره".