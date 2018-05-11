رابتورز يقيل مدربه كايسي بعد يومين من اختياره الأفضل

أقال فريق تورونتو رابتورز مدربه دواين كايسي بعد يومين من اختياره أفضل مدرب في الموسم العادي لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وبعد أربعة أيام من خروج فريقه أمام كليفلاند كافالييرز في الدور الثاني للأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وحقق النادي الكندي بقيادة كايسي رقماً قياسياً في عدد الانتصارات مع 59 فوزا ً(مقابل 23 خسارة) وحل في المركز الأول للمنطقة الشرقية في الموسم العادي للمرة الأولى في تاريخه، غير أن السقوط المدوي أمام كافالييرز صفر-4 دون أن يتمكن من تحقيق فوز يتيم، سرع في إقالة المدرب الذي اختير الافضل في الموسم العادي من قبل الرابطة الوطنية لمدربي كرة السلة.

وقال رئيس رابتورز ماساي أوجيري "بعد دراسة متأنية وتحليل عميق للوضع، قررنا اتخاذ قرار صعب للغاية لكنه ضروري".

وتابع "كفريق، نسعى دائماً للتطور والتقدم بهدف الوصول إلى المستوى التالي"، مشدداً على أن رابتورز "يحتفل بكل ما قدمه دواين ونشكره ولا نتمنى له سوى الأفضل في المستقبل. لقد كان حاسماً في خلق هوية وثقافة ما نحن عليه الآن كفريق ونحن فخورون جداً بذلك".

وسبق لكايسي أن درب في الدوري الياباني، وعمل كمساعد لمدرب منتخب اليابان بين عامي 1989 و1994، وأمضى 11 عاماً كمساعد لمدرب فريق سياتل قبل أن يحصل على أول فرصة حقيقة كمدرب لفريق مينيسوتا تمبروولفز وحقق معه 53 فوزاً مقابل 69 خسارة قبل أن تتم إقالته في كانون الثاني/يناير 2007.

وأمضى مدرب رابتورز السابق (61 عاماً) ثلاثة أعوام كمساعد مدرب لفريق دالاس مافريكس واضعاً الخطط الدفاعية في محاولة لايقاف "الملك" ليبرون جيمس، وقاد دالاس للفوز بلقب الدوري عام 2011. هذا الانجاز دفع رابتورز للتعاقد معه.