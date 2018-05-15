دوري كرة السلة الامريكي NBA- نهائي المنطقة الغربية: هاردين يعد بالأفضل ودورانت يحلل الفوز



وقال لاعب ووريرز دريموند غرين (9 تمريرات حاسمة و9 متابعات) "نحاول ببساطة الفوز في كل مباراة نخوضها. انتهى الأمر بسرقة أفضلية الأرض، لكن لا ننظر إلى الأمر بهذه الطريقة. فزنا في مباراة خارج ملعبنا، فلنحاول الفوز في مباراة ثانية".

وتقام المباراة الثانية الأربعاء على ملعب هيوستن أيضاً، والثالثة والرابعة على أرض غولدن ستايت الباحث عن لقب ثالث في آخر أربع سنوات.

وعلق كلاي تومسون لاعب ووريرز (صاحب 11 نقطة) في الربع الأخير "هذه بداية رائعة. لعبنا جيداً. سنهدأ الآن. لم نصل بعد إلى المكان الذي نريده. لا يزال المسار طويلاً".

وقال المدرب مايك دانتوني الذي قاد هيوستن إلى أفضل موسم في تاريخه في الدور المنتظم "هذا فريق كبير، لكن هناك أمور صغيرة يمكننا تحسينها، لقد خسرنا الكثير من الكرات مثلاً".

وتابع "إذا أردنا إسقاط هؤلاء الشبان، نحن بحاجة لتركيز ذهني أفضل. سنعود ونهاجم الأربعاء".

وعن ثغرات فريقه، قال نجم روكتس جيمس هاردن (41 نقطة) أفضل مسجل في الدوري المنتظم "يجب أن نقوم بعمل أفضل في اختيار الرميات، وليس خسارة الكرة والعودة الى الدفاع. يجب أن ندفعهم إلى التغيير والرمي بصعوبة".

وتابع "يقومون بعمل جيد حقاً إذا أطلقت رميات سيئة أو خسرت الكرة. هذا ما يجعلهم يتألقون. تلك الأخطاء لا يمكن أن تحدث".

بدوره حلل نجم المباراة دورانت أداء الفريقين "نعرف أنهم سيدخلون بطاقة كبيرة. حاولنا امتصاصهم والكفاح طوال الوقت".

وعن كيفية مواجهة الهداف هاردن وثلاثيات روكتس، أضاف دورانت "نعرف أن جيمس سيتابع التسجيل في سلتنا. علينا الحفاظ على صلابتنا واللعب بقوة".

وتابع "فريق هيوستن هذا لا يتوقف أبداً. هم دائماً في المنافسة بفضل الثلاثيات. لعبنا مباراة هادئة وثابتة، بحثنا عن الرمية الجيدة والدفاع في كل هجمة للخصم".

ولدى الخاسر، قال الموزع كريس بول الذي سجل 23 نقطة و11 متابعة "كل مرة ارتكبنا فيها خطأ دفعنا الثمن. بعضها أخطاء يمكننا تصحيحها والقيام بأفضل من ذلك. علينا التواصل بشكل أفضل".

ولخص ستيف كير مدرب غولدن ستايت المواجهة "لقد تركوا العاصفة تمر ولعبوا جيداً جداً".