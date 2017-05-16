دوري كرة السلة الأميركي - بوسطن يواجه كافالييرز في نهائي المنطقة الشرقية

لحق بوسطن سلتيكس بكليفلاند كافالييرز حامل اللقب إلى نهائي المنطقة الشرقية بعدما حسم سلسلته مع واشنطن ويزاردز 4-3، بالفوز عليه في المباراة السابعة الأخيرة 115-105، الاثنين في الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويدين بوسطن، الباحث عن لقبه الأول منذ 2008 والثامن عشر في تاريخه الأسطوري، بتأهله إلى نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2012 حين خسر أمام ميامي هيت (3-4)، إلى لاعبي الاحتياط الذين تألقوا بشكل لافت وعلى رأسهم الكندي كيلي أولينيك الذي سجل 26 نقطة مع 5 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وكان لاعب الارتكاز البالغ 26 عاماً والذي يدافع عن ألوان بوسطن منذ 2003، راضياً تماماً عن أفضل أداء له في الأدوار الاقصائية قائلاً "كنا بحاجة إلى ذلك (المساهمة من الاحتياط). إنهم فريق قوي خضنا ضده سبع مباريات صعبة للغاية، وقادر على التسجيل. كنا بحاجة إلى مساعدة الأساسيين، إلى مساعدة إيزياه".

وكان إيزياه توماس أفضل لاعبي بوسطن بتسجيله 29 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، وأضاف كل من آل هورفورد وجاي كراودر 15 و14 نقطة على التوالي، في لقاء برز فيه مجمل لاعبي الاحتياط عند أصحاب الأرض حيث ساهموا بـ48 نقطة مقابل 5 فقط لاحتياطيي واشنطن الذي فشل في بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 1979 حين وصل إلى نهائي الدوري وتنازل آنذاك عن اللقب بخسارته أمام سياتل سوبر سونيكس 1-4.

وخسر واشنطن المواجهة الحاسمة رغم جهود نجمه برادلي بيل الذي سجل 38 نقطة دون أن يجنب فريقه الخروج من الدور الثاني للمرة الثالثة توالياً (خسر عام 2014 أمام إنديانا بيسرز 2-4 وعام 2015 أمام أتلانتا هوكس 2-4 أيضاً ولم يتأهل إلى بلاي أوف 2016)، ما دفعه إلى القول "لا يهمني الأداء الذي قدمته إن كان جيداً أو سيئاً، النتيجة النهائية هي الأهم... الأمر الوحيد الذي يهم هو تحقيق الفوز".

وهذا الفوز لم يتحقق رغم الجهود التي قدمها أيضاً أوتو بورتو جونيور (20 نقطة مع 10 متابعات) وجون وول (18 نقطة مع 7 متابعات و11 تمريرة حاسمة) وماركيف موريس (18 نقطة مع 9 متابعات).

وترجم بوسطن بامتياز الخبرة التي اكتسبها في المباريات الحاسمة، إذ أن فوز الاثنين كان الـ22 في تاريخه في المباريات السابعة الحاسمة من الأدوار الإقصائية، مقابل 8 هزائم (19 على أرضه من أصل 23)، فيما خسر واشنطن المباراة السابعة الحاسمة ست مرات من أصل عشر.

ولم يكن الفوز سهلاً على بوسطن، بل كان متخلفا 72-76 في أواخر الربع الثالث قبل أن يضرب بقوة بتسجيله 13 نقطة مقابل 3 فقط لضيفه، ما سح له بالدخول الى الربع الأخير وهو في المقدمة 85-79، ثم واصل انتفاضته في الدقائق الأولى من الربع الحاسم ووسع الفارق إلى 13 نقطة 94-81.

ورفض واشنطن الاستسلام ورد بسبع نقاط متتالية في غضون 51 ثانية فقط، مقلصاً الفارق إلى 6 نقاط ثم بقي قريباً من مضيفه بفضل بايل، قبل أن يستلم أولينيك زمام المبادرة بتسجيله 11 نقطة ما سمح لبوسطن بالابتعاد بفارق 10 نقاط 110-100 ثم حافظ على الفارق ذاته حتى صافرة النهاية.

وشكل أولينيك "الفارق" في مباراة الاثنين بحسب زميله التركي مارسين غورتات، فيما كشف مدرب واشنطن سكوت بروكس "كنت أتوقع بأن تكون الدقائق الست الأخيرة حاسمة تماماً".

ويبدأ بوسطن سلسلة نهائي المنطقة الأربعاء على أرضه نتيجة الأفضلية التي اكتسبها في الموسم المنتظم بعد انتزاعه المركز الأول من كليفلاند بالذات.

ويأمل بوسطن أن تكون نتائجه في النهائي أفضل من الموسم المنتظم إذ خسر ثلاث من المباريات الأربع التي جمعته بليبرون جيمس ورفاقه في كليفلاند هذا الموسم، وستكون "فرصة مميزة أن نتواجه معهم مجدداً" بحسب ما أكد مدرب بوسطن براد ستيفنز.