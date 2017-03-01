دورانت يغيب عن الـ"ووريررز" لفترة غير محددة

وكان دورانت (28 عاماً) أفضل لاعب في الدوري موسم 2014، أصيب خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام واشنطن ويزاردز الثلاثاء 108-112، في أمسية شهدت أيضاً تحقيق نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك ثلاثيته المزدوجة ("تريبل دبل") الثلاثين هذا الموسم، ليقود فريقه إلى فوز صعب على يوتا جاز 109-106.

وفي مباراة قمة بواشنطن، عرّج دورانت هدّاف الدوري أربع مرات، في الشوط الأول بعد اصطدامه بزميله المخضرم الجورجي زازا باشوليا.

وذكر غولدن ستايت الأربعاء في بيان: "تبيّن أنّ دورانت تعرّض لالتواء من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي وكدمة في قصبة الساق".

وأضاف: "سيبتعد عن الملاعب لفترة غير محددة، وسيعاد تقييم إصابته بعد أربعة أسابيع. ليس هناك أي جدول زمني لعودته، لكن لم يتم استبعاد أن يلعب مرة أخرى قبل نهاية الموسم المنتظم".

وكان مدرب الفريق ستيف كير قال بعد المباراة: "أنا قلق دوماً في ما يخص أية إصابة، لأنك لا تعرف مدى خطورتها. لذا سننتظر ونعقد الآمال".

وكان غولدن ستايت بطل 2015 ووصيف الموسم الماضي، أول الأندية التي تحجز بطاقة الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، على رأس المنطقة الغربية (50-10). ويبلغ معدل دورانت الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في الدوري، 25.3 نقطة و8.2 متابعات في المباراة.