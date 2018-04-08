دنفر يقضي على آمال كليبيرز بالبلاي أوف

وشهدت مباريات السبت خسارة متصدر ترتيب المنطقة الغربية هيوستن روكتس أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر (102-108)، وثاني الترتيب وحامل اللقب غولدن ستايت ووريرز أمام نيو أورليانز بيليكانز (120-126)، مع استمرار التنافس بين أكثر من فريق في المنطقة نفسها، على خمس بطاقات مؤهلة للبلاي أوف.

وأتت مباراة دنفر ولوس أنجليس، صاحبي المركزين التاسع والعاشر توالياً في المنطقة الغربية، ضمن سلسلة مباريات السبت لعدد من فرق هذه المنطقة حيث لم تحسم سوى ثلاث بطاقات من أصل ثمانية مؤهلة إلى الأدوار النهائية التي تنطلق في نهاية الأسبوع المقبل، على عكس المنطقة الشرقية حيث حسمت المراكز الثمانية الأولى.

وكان كليبيرز واحداً من سبع فرق تتنافس على البطاقات الخمس، وبات حالياً خارج السباق بعد تلقيه خسارته الـ 38 في 80 مباراة، وعدم قدرته على اللحاق بدنفر (35 خسارة في 80)، مع تبقي مباراتين فقط.

وتساوى دنفر التاسع بعدد الانتصارات والهزائم مع مينيسوتا تمبروولفز الثامن (آخر المراكز المؤهلة للأدوار النهائية).

وسجل ويل بارتون 31 نقطة لدنفر، وحقق الصربي نيكولا يوكيتش "تريبل دبل" مع 23 نقطة، 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة، ليقودا فريقهما إلى الفوز.

إلا أنّ اللافت في مباريات المنطقة الغربية السبت كان سقوط المتصدر هيوستن وغولدن ستايت الثاني.

وفي المباراة الأولى، قاد راسل وستبروك وبول جورج أوكلاهوما إلى الفوز على هيوستن صاحب أفضل سجل هذا الموسم (64 فوز مقابل 16 خسارة)، بتسجيل كلّ منهما 24 نقطة.

وتقدم أوكلاهوما في الربع الأول 36-30، بينما كان هيوستن الأفضل في الربعين الثاني (32-25) والثالث (21-19)، إلا أن أوكلاهوما كانت له الكلمة الأخيرة في الربع الأخير وتفوق 28-19، علماً أنّه قلب المباراة عندما حقق في الشوط الثاني سلسلة من 25 نقطة متتالية مقابل تسع نقاط لهيوستن الذي كان نجمه جيمس هاردن أفضل مسجل مع 26 نقطة.

أما غولدن ستايت الذي ما زال يفتقد نجمه الأبرز ستيفن كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، فتلقى خسارته الثانية توالياً، والسادسة في آخر عشر مباريات، علماً أنّه تلقى 126 نقطة للمرة الثانية توالياً أيضاً.

وكان حامل اللقب قد خسر الخميس أمام أنديانا بايسرز 106-126.

والسبت، كان كيفن دورانت الأفضل في غولدن ستايت مع 41 نقطة و10 متابعات، وبرز أنطوني ديفيس مع أوكلاهوما (34 نقطة و12 متابعة).

ويحتل نيو أورليانز المركز الخامس في المنطقة الغربية مع 46 فوزاً و34 خسارة، متساوياً بالرصيد نفسه مع أوكلاهوما السادس، وسان أنتونيو السابع الذي حقق السبت فوزاً مهماً على بورتلاند ترايل بلايزرز 116 - 105.

ويدين سان انتونيو الذي يفتقد أيضاً كاوهي لينارد، بفوزه إلى لاماركوس ألدريدج الذي سجل 28 نقطة أمس، بينها عشر نقاط في الربع الأخير.

وكان أفضل مسجل في المباراة لاعب بورتلاند داميان ليلارد مع 33 نقطة.

إلى ذلك، فاز ميلووكي باكس على نيويورك نيكس بنتيجة 115-102، في فوز أتاح لباكس سابع ترتيب المنطقة الشرقية، التساوي في الرصيد مع السادس ميامي هيت (43 فوزاً مقابل 37 خسارة) قبل مباراتين من النهاية.