جيمس يعيد التوازن لليكرز وغولدن ستايت يسقط مجدّداً

وهي المرة الثانية عشرة التي يبلغ فيها جيمس حاجز 50 نقطة في مسيرته الاحترافية والأولى مع لوس أنجليس ليكرز.

وكان جيمس (33 عاماً) سجل 44 نقطة الأربعاء في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز (126-117) ودخل نادي الخمس الأوائل في لائحة أفضل المسجلين في تاريخ الدوري عندما رفع رصيده إلى 31425 نقطة سجلها في المواسم المنتظمة (لا يدخل ضمنها حساب نقاط البلاي أوف) منذ بدء مسيرته عام 2003.

وضرب جيمس الذي قاد ميامي هيت إلى الدور النهائي 4 مرات في الفترة بين 2010 و2014 والتتويج بلقبين قبل أن يعود إلى فريق مسقط رأسه كليفلاند كافالييرز ومنه إلى ليكرز الصيف الماضي، بقوة منذ البداية وسجل 19 نقطة في الربع الأول.

ونجح جيمس للمرة الأولى في الفوز على ميامي هيت منذ تركه عام 2014 في صفقة انتقال حر.

ويحل لوس أنجليس ليكرز ضيفاً على كليفلاند كافالييرز الأربعاء في أول مباراة لنجمه جيمس ضد فريقه السابق في كليفلاند منذ انتقاله إلى ليكرز.

وقاد جيمس كليفلاند كافالييرز إلى لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه عام 2016.

وعوّض ليكرز سقوطه المذل أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 117-130 السبت.

ومني غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في العامين الأخيرين بخسارته الثالثة توالياً خارج قواعده عندما سقط أمام مضيفه سان أنطونيو سبيرز 92-104، وذلك بعدما خسر أمام هيوستن روكتس الخميس ودالاس مافريكس السبت.

وهي المرة الثالثة فقط التي يخسر فيها غولدن ستايت ووريرز 3 مباريات متتالية بقيادة مدربه ستيف كير منذ استلام الأخير للمهمة عام 2014.

وهي الخسارة السادسة لغولدن ستايت ووريرز هذا الموسم والخامسة في مبارياته السبع الأخيرة.

وفشل غولدن ستايت الذي خاض المباراة في غياب نجميه ستيفن كوري ودرايموند غرين بسبب الإصابة، في التقدم على مضيفه طيلة المباراة.

وكان كيفن دورانت وكلاي طومسون أفضل مسجلين في صفوف حامل اللقب برصيد 26 و25 نقطة توالياً، فيما برز لاماركوس ألدريدج (24 نقطة) وديمار ديروزان (20 نقطة) في صفوف الفائز.

وفاز أورلاندو ماجيك على نيويورك نيكس 131-117، فيما خسر واشنطن ويزاردز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 109-119، ومينيسوتا تمبروولفز أمام ممفيس غريزليز 87-100.