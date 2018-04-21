جيمس يريد البحث عن الحلول

وبعدما خسر بطل عام 2016 ووصيف عامي 2015 و2017 المباراة الأولى على أرضه وفاز بالثانية بصعوبة، تلقى كليفلاند الجمعة خسارته الثانية في الدور الأول، وذلك في المباراة الأولى على ملعب انديانا.

وسجل بويان بوغدانوفيتش الجمعة 30 نقطة هي الأعلى له في مسيرته الاحترافية، ليقود انديانا إلى الفوز 92-90، وساهمت نقاط الكرواتي البالغ 29 عاماً، في قلب فريقه تأخره بفارق 17 نقطة في نهاية الشوط الأول.

وقال جيمس الباحث عن ثالث ألقابه في دوري كرة السلة الأميركي: "كنا تنافسيين أكثر في الشوط الأول، حظينا بالايقاع على عكسهم (...) لاحقاً كانوا أكثر تنافساً في الشوط الثاني، حظوا بالايقاع على عكسنا".

أضاف: "علينا (...) أن نستنتج كيف يمكننا أن نقدم أداء أفضل في المباراة الرابعة" التي يستضيفها انديانا أيضاً الأحد، قبل العودة لخوض المباراة الخامسة في كليفلاند، ضمن منافسات "بلاي أوف" المنطقة الشرقية.

وسجل بوغدانوفيتش 19 نقطة من نقاطه الثلاثين في الشوط الثاني، ونجح في سبع من محاولاته التسع من خارج القوس، بينما أضاف زميله فيكتور أولابيدو 18 نقطة وست متابعات وسبع تمريرات حاسمة.

وقال بوغدانوفيتش بعد المباراة: "الجميع اعتقد هذا الموسم أنني غير قادر على اللعب الدفاعي (...) لا أقول إنني أقدم أداء دفاعياً كبيراً، إلا انني أبذل جهداً لأجعل المباراة صعبة على كلّ لاعب أتولى مراقبته".