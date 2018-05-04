جيمس يتعملق وبوسطن يقلب تخلفه أمام فيلادلفيا

في حين قلب بوسطن سلتيكس تخلفه بفارق كبير أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ليتقدم عليه بانتصارين أيضاً.

فبعد يومين من فوزه الصعب جداً وغير المتوقع 113-112 بعد التمديد، حقق كليفلاند فوزاً سهلاً في المباراة الثانية ليقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ الدور التالي، وذلك بفضل "الملك" جيمس الذي سجل 43 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة.

وظلت النتيجة متقاربة حتى نهاية الشوط الأول (63-61 لمصلحة تورونتو) لكن جيمس ضرب بقوة بتسجيله 15 نقطة في الربع الثالث، قبل أن يوجه الضربة القاضية لتورنتو في الأخير باضافة 10 نقاط. وساهم كيفن لوف الذي تعرض لانتقادات كثيرة في الآونة الأخيرة، في الفوز الكبير بتسجيله 31 نقطة مع 11 متابعة.

وهي المرة الرابعة التي يتخطى فيها جيمس (33 عاماً) حاجز الأربعين نقطة منذ انطلاق مباريات البلاي أوف، والمرة الثالثة والعشرون الذي يحقق فيها هذا الانجاز في مباريات الأدوار الاقصائية.

ويحتاج تورونتو الذي خسر في الموسمين الأخيرين ضد كليفلاند (2-4 في نهائي المنطقة الشرقية عام 2016)، وفي الدور الثاني (صفر-4 عام 2017)، إلى معجزة لكي يقلب تخلفه في هذه السلسلة التي يحتاج فيها أي فريق للفوز في أربع مباريات من أصل سبع لبلوغ نهائي المنطقة الشرقية (نصف نهائي البطولة).

وما يزيد من صعوبة مهمة تورونتو في قلب الامور لمصلحته هو أنه خسر المباراتين الأوليين على أرضه، وسيخوض المباراتين المقبلتين على ملعب منافسه.

أما أفضل لاعب في صفوف رابتورز فكان ديمار ديروزان الذي سجل 24 نقطة، في حين أضاف زميله كايل لوري 21 نقطة.



الفوز الثاني لبوسطن

في المباراة الثانية وضمن المنطقة الشرقية أيضاً، قلب بوسطن سلتيكس تخلفه بفارق 22 نقطة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ليخرج فائزاً 108-103 ويتقدم عليه 2-صفر.

وكان جايسون تاتوم أحد ستة لاعبين من بوسطن تخطوا حاجز الـ10 نقاط مسجلاً 21 نقطة، وقال بعد المباراة معلقاً على عودة فريقه بالنتيجة "إنها قصتنا هذا الموسم، هذا الفريق لا يعتبر نفسه مهزوماً اطلاقاً بل هو يكافح".

ويعاني بوسطن، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب، من اصابات عدة في صفوفه لا سيما بعض النجوم مثل كايري إيرفينغ وغوردون هاورد ودانيال تيس.

وبعد أن فقد فيلادلفيا تقدمه الكبير في الربع الثاني (45-24)، نجح في التقدم في الربع الأخير، لكن بوسطن سجل 11 نقطة مقابل 4 فقط لمنافسه ليسترجع المقدمة قبل نهاية المباراة باربع دقائق وصمد أمام منافسه الذي كان أفضل مسجل في صفوفه جاي جاي ريديك (23 نقطة).

وأضاف روبرت كوفينغتون 22 نقطة، والكاميروني جويل إمبيد 20 نقطة للخاسر.