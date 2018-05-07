جيمس في عُمر الـ 33 أقوى من أي وقت مضى

أظهر "ملك" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جميس أنه لم يفقد شيئاً من قوته الضاربة رغم أعوامه الـ33، وذلك بعد الأداء الذي يقدمه في الدور الثاني من "بلاي أوف" هذا الموسم، لا سيما سلته الحاسمة ضد تورونتو رابتورز التي وضعت فريقه كليفلاند كافالييرز على مشارف نهائي المنطقة الشرقية.

ومنح جيمس فريقه السبت التقدم على تورونتو 3-صفر، في ثالث مباراة من أصل سبع ممكنة. ولا يكتفي أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، بتسجيل النقاط أو المتابعات لصالح فريقه، بل يمد زملاءه بدفع معنوي قد يكون مفتاح مواصلة مشوارهم لبلوغ نهائي الدوري للموسم الرابع توالياً.

وأعتقد تورونتو أنه في طريقه لفرض شوط إضافي على وصيف البطل في أول مباراة في هذه السلسلة على ملعب الأخير "كويكن لونز أرينا" بعد أن أدرك التعادل 103-103 قبل 8 ثوان على نهاية الربع الأخير.

لكن جيمس الذي بلغ نهائي الدوري في المواسم السبعة الأخيرة (4 مرات مع ميامي و3 مع كليفلاند الذي وصل معه الى النهائي عام 2007 أيضاً)، قرر أخذ الأمور على عاتقه وانطلق من تحت سلة فريقه وصولاً إلى سلة تورونتو قبل أن يسدد بيد واحدة وهو فاقد التوازن داخل الحلقة بمساعدة من اللوح الخلفي للسلة.

وهي ليست المرة الأولى في "بلاي أوف" هذا الموسم التي يسجل فيها جيمس سلة حاسمة، إذ قام بهذا الأمر في المباراة الخامسة من الدور الأول ضد إنديانا بايسرز حين سجل ثلاثية في الوقت القاتل.

وأصبح جيمس أول لاعب منذ عام 2002 يسجل خلال الموسم ذاته سلتي فوز في الـ"بلاي أوف" في الثانية الأخيرة، رافعاً رصيده الإجمالي في الأدوار الاقصائية إلى خمس من هذه "السلات" التي تعرف باسم "بازر بيتر"، متفوقاً على الأسطورة مايكل جوردان الذي حقق هذا الأمر ثلاث مرات.

وفي لعبة المقارنة مع الأساطير ولاسيما جوردان المتوج بلقب الدوري ست مرات مع شيكاغو بولز، فرض "الملك" جيمس نفسه أحد أعظم من مر في تاريخ الدوري، وهو يؤكد هذا الأمر خلال الموسم الحالي لاسيما أنه يحمل فريقه وحيداً على كتفيه بمواجهة منافسين مدججين بالنجوم.

فبعد رحيل كايري إيرفينغ إلى بوسطن سلتيكس، وفي ظل تأرجح مستوى النجم الآخر كيفن لوف، يغرد جيمس وحيداً في صفوف بطل 2016 إذا ما قورن كليفلاند بفرق مثل غولدن ستايت ووريزر حامل اللقب الذي يضم في صفوفه ستيفن كوري وكيفن دورانت وكلاي طومسون ودرايموند غرين، أو أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي ودع من الدور الأول رغم تعزيز صفوفه بضم بول جورج وكارميلو انطوني، إلى راسل وستبروك.

"رجل خارق"

وظهر جيمس هذا الموسم بمظهر الرجل الخارق لأنه ورغم أعوامه الـ33 خاض كل المباريات الـ82 في الموسم المنتظم للمرة الأولى منذ بدء مسيرته في الدوري عام 2003، وكان اللاعب الأكثر مشاركة في الدوري بمعدل وسطي بلغ 36,9 دقيقة في المباراة.

ولم تأت هذه القوة الخارقة من فراغ، إذ يركز جيمس كثيراً على قوته البدنية والذهنية بمساعدة طاقم متعدد الاختصاص، ما جعله لاعباً "لا يكسر" ونادراً ما يغيب عن الملعب بسبب الإصابة، وهو الأمر الذي سمح له بجمع 348 نقطة في 10 مباريات خاضها هذا الموسم في الـ"بلاي اوف" في إنجاز هجومي هو الأفضل في الدوري منذ عام 1992 وجوردان بالذات.

وأرقام جيمس خلال الـ"بلاي اوف" الحالي أكثر من مذهلة، إذ سجل 40 نقطة أو أكثر في 4 مباريات، وحقق "تريبل دبل" في مباراتين وعادل الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة (14) في مباراة "بلاي اوف".

وفي مباراة السبت التي كانت الـ227 له في الأدوار الاقصائية – أصبح في المركز الخامس خلف ديريك فيشر (259) وتيم دانكن (251) وروبرت هوري (244) وكريم عبد الجبار (237) - كان جيمس أفضل مسجل ومرر في فريقه للمباراة الحادية عشرة على التوالي وهو أمر لم يحققه أي لاعب في تاريخ الـ"بلاي اوف"، متفوقاً على الأسطورة أوسكار روبرتسون.



