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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

جراحة لكيفن لوف تبعده 6 أسابيع على الأقل عن كافالييرز

أعلن نادي كليفلاند كافالييرز وصيف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنّ لاعبه كيفن لوف خضع الجمعة لعملية جراحية في قدمه اليسرى وسيبتعد عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل.

AFP

وذكر كافالييرز في بيان على موقعه الرسمي: "كيفن لوف خضع بنجاح لعملية جراحية الجمعة في مستشفى للجراحة الخاصة في نيويورك من قبل الدكتور مارتن أومالي لعلاج مشاكل قدمه اليسرى" دون كشف تفاصيل بخصوص إصابته.

وأضاف: "سيبدأ فترة النقاهة والعلاج قبل تحديد موعد استئنافه تدريبات كرة السلة في غضون ستة أسابيع".

وغاب لوف (30 عاماً) عن آخر أربع مباريات لفريقه، وكان معدله 19 نقطة و13,5 متابعة في المباراة الواحدة منذ بداية الموسم.

ويشكل الغياب الطويل للوف عن صفوف كافالييرز ضربة موجعة جديدة للفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية، بعد فوز واحد وسبع هزائم في ثماني مباريات هذا الموسم.

كليفلاند كافالييرز كيفن لوف
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