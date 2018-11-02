جراحة لكيفن لوف تبعده 6 أسابيع على الأقل عن كافالييرز

وذكر كافالييرز في بيان على موقعه الرسمي: "كيفن لوف خضع بنجاح لعملية جراحية الجمعة في مستشفى للجراحة الخاصة في نيويورك من قبل الدكتور مارتن أومالي لعلاج مشاكل قدمه اليسرى" دون كشف تفاصيل بخصوص إصابته.

وأضاف: "سيبدأ فترة النقاهة والعلاج قبل تحديد موعد استئنافه تدريبات كرة السلة في غضون ستة أسابيع".

وغاب لوف (30 عاماً) عن آخر أربع مباريات لفريقه، وكان معدله 19 نقطة و13,5 متابعة في المباراة الواحدة منذ بداية الموسم.

ويشكل الغياب الطويل للوف عن صفوف كافالييرز ضربة موجعة جديدة للفريق الذي يحتل المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية، بعد فوز واحد وسبع هزائم في ثماني مباريات هذا الموسم.