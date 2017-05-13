جاكسون ينصح كارميلو أنطوني بترك نيويورك نيكس

وقال النجم والمدرب السابق جاكسون (71 عاماً) "اننا نرغب بأن يحرز الألقاب. الاحتمالات تتقلص أمامه، ولن نكون بمستوى المنافسة على اللقب في وقت قريب. الاحتمال هو أن نلعب الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) الموسم المقبل".

وأقر جاكسون، أفضل مدرب في تاريخ الدوري بإحرازه 11 لقباً (9 مع شيكاغو بولز واثنان مع لوس انجليس ليكرز) بأنه "من الصعب ان نجد أنفسنا أبطالاً محتملين في الموسم المقبل".

وأضاف "هذا على الاقل ما أشعر به ولا أستطيع أن أقول شيئا أفضل من ذلك حتى لو لم يعجب ما اقوله كثيرين".

ويرتدي كارميلو أنطوني (32 عاماً) قميص نيويورك نيكس منذ شباط/فبراير 2011، ويمتد عقده حتى نهاية حزيران/يونيو 2019 بأجر سنوي يصل إلى 26 مليون دولار، ويتضمن بنداً غريباً ونادراً في كرة السلة يمنع فريقه بمبادلته بأي لاعب آخر دون موافقته الصريحة.

وفي الموسم الحالي 2016-2017، ألمح جاكسون مرات عدة إلى رغبته في رحيل أنطوني من أجل إعادة بناء الفريق الذي سيكون محوره لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينجيس.

واحتل نيويورك نيكس المركز الثاني عشر في الموسم المنتظم ضمن المنطقة الشرقية، وغاب للموسم الرابع على التوالي عن أدوار البلاي أوف التي تقتصر فيها المشاركة على أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من المنطقتين الغربية والشرقية.

وأنهى انطوني الموسم بمعدل وسطي 22,4 نقطة و5,9 متابعات في المباراة الواحدة، وهو أدنى معدل منذ بدء مسيرته مع دنفر ناغتس عام 2003.