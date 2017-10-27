ثلاثية قاتلة لغريفين في أرض بورتلاند

وحقق كليبرز (4-صفر)، الذي تخلى عن موزعه كريس بول إلى هيوستن، فوزه الأول خارج أرضه هذا الموسم، بعد "التفافة" من غريفين خارج القوس وإسقاطه كرة أسكتت جماهير ملعب مودا سنتر.

وسجل خمسة لاعبين من كليبرز 10 نقاط أو أكثر، تقدمهم غريفين (25 نقطة و8 متابعات) فيما التقط دي اندري جوردان 18 متابعة.

وتحدث غريفين عن كرته الأخيرة "بصراحة، كنت أحاول تسجيل اثنتين (نقطتين)، كنت أبحث عن تسجيل سلة سهلة، لكن مع مرور الوقت بسرعة، اعتقدت أني لن أحصل على وقت كاف، فسددتها من مكاني".

وكان الموزع داميان ليلارد (25 نقطة) أفضل مسجل لدى بلايزرز الذي مني بخسارته الثانية مقابل 3 انتصارات، وأضاف سي جاي ماكولوم 23 نقطة والمهاجم النيجيري الفاروق أمينو 19 نقطة.

وأصبح لاعبو المدرب دوك ريفرز على بعد انتصار واحد من أفضل بداية لهم في موسم 1985-1986.

وأضاف غريفين: "كان أول اختبار حقيقي لنا هذا الموسم وتخطيناه بسلطة وعدوانية، هذا النوع من المباريات الذي يمنحنا الثقة للمستقبل".

وقاد الثنائي كايري ايرفينغ وآل هورفورد فريقهما بوسطن سلتيكس إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً على حساب مضيفه ميلووكي باكس 96-89. وسجل هورفورد 27 نقطة و9 متابعات وايرفينغ 24 نقطة و7 تمريرات حاسمة، ليرتقي بوسطن (3-2) إلى المركز السادس في ترتيب المنطقة الشرقية.

وبرغم تألق ثنائي بوسطن هجومياً إلا أنّ دفاعه لم يقدم الأداء المرجو، فسجل النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 28 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وهي المرة الاولى التي ينزل فيها تحت حاجز 30 نقطة هذا الموسم.

ومن دون نجمه انتوني ديفيس الذي خلد إلى الراحة، ألحق اورليانز بيليكانز الخسارة الأولى بمضيفه ساكرامنتو كينغز 114-106، بعد تعملق ديماركوس كازنز صاحب 41 نقطة و23 متابعة ضد الفريق الذي حمل ألوانه بين 2010 و2017.

تألق غاسول ضد مافريكس

وفي ممفيس، كان لاعب الارتكاز الإسباني مارك غاسول نجم فوز فريقه غريزليز على دالاس مافريكس 96-91.

على ملعب فيديكس فوروم، سجل غاسول 25 نقطة و13 متابعة وأضاف زميله الموزع مايك كونلي 22 نقطة ليحقق غريزليز فوزه الرابع مقابل خسارة واحدة.

ولدى الخاسر، سجل المهاجم هاريسون بارنز 22 نقطة و11 متابعة، ليفشل فريقه بتحقيق الفوز الثاني على التوالي ضد ممفيس بعد الأول يوم الأربعاء في دالاس.

وبدا ممفيس في طريقه إلى تحقيق فوز كبير عندما تقدم بفارق 19 نقطة بين الشوطين، لكن دالاس قلص الفارق تدريجاً، حتى انه تقدم في الربع الاخير بعد 3 رميات حرة من جاي جاي باريا (86-84). لكن كونلي زرع ثلاثية حاسمة ليستعيد تقدم فريقه ثم وسع الفارق بكرة من تحت السلة.

وفي شيكاغو، تخطى بولز ضيفه أتلانتا هوكس 91-86، بفضل أداء جماعي لروبين لوبيز (16 نقطة و8 متابعات)، الفنلندي الشاب لوري ماركانن (14 نقطة و12 متابعة)، دافيد نوابا (15 نقطة و11 متابعة) وجاستن هوليداي (13 نقطة و10 متابعات).