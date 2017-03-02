توماس يقود بوسطن للفوز على كليفلاند

وبرغم تحقيق نجم كليفلاند ليبرون جيمس الثلاثية المزدوجة "تريبل دبل" الـ49 في مسيرته، الا أن بوسطن قلص الفارق مع متصدر المنطقة الشرقية بفارق فوزين.

وتباهى توماس (31 نقطة) بعد المباراة انه ليس بمقدور أي فريق ايقافه: "ليس بمقدور أحد منعي في المواجهات الفردية. هناك سبب لتسجيلي معدل 30 نقطة في المباراة".

وسجل توماس 5 نقاط في الثوان الـ49 الأخيرة، ليحقق سلتيكس فوزه الأول على كليفلاند في 3 مباريات هذا الموسم.

ومرر توماس كرات حاسمة خارج القوس لجاي كراودر (17 نقطة و10 متابعات) وايفري برادلي (11 نقطة) قبل أن يزرع ثلاثيته ويعادل الأرقام 99-99، ثم يسجل من رميتين حرتين.

وفشل ديرون وليامس الذي كان يخوض مباراته الثانية مع كليفلاند، بتسجيل ثلاثية في الوقت القاتل.

في المقابل، تألق جيمس مسجلاً 28 نقطة و10 تمريرات حاسمة و13 متابعة، على غرار كايري ايرفينغ صاحب 28 نقطة.

وقال جيمس: "مباراة رائعة. لعب الفريقان بشكل جيد. سجلوا بعض السلات الاضافية في الوقت الحاسم، لكن لم تكن الأمور سيئة الليلة".

ورفع سلتيكس رصيده إلى 39 فوزاً و22 خسارة، بعد سقوطه 3 مرات في المباريات الأربع الأخيرة اثر أسبوع "كل النجوم".

وألحق هيوستن روكتس خسارة قاسية بمضيفه لوس انجليس كليبرز 122-103 على ملعب "ستيبلز سنتر".

وتخلف كليبرز بفارق 30 نقطة في الربع الثالث ولم يعد قادراً على اللحاق بجيمس هاردن (26 نقطة و9 تمريرات حاسمة) وباتريك بيفرلي (14 نقطة و12 متابعة)، فيما سجل راين اندرسون 23 نقطة بينها 6 ثلاثيات.

وعزز روكتس موقعه في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية (43-19)، فيما أصبح مركز كليبرز الخامس مهدداً.

ونجح روكتس بتسجيل 100 نقطة أو أكثر للمباراة الـ48 على التوالي، وهو رقم قياسي.

- فوز صعب لسبيرز -

وعانى سان أنطونيو سبيرز وصيف المنطقة الغربية لتخطي انديانا بيسرز سادس الشرقية 100-99.

وفي أول مباراة على أرضه منذ نحو شهر، عول سبيرز مجدداً على كاوهي ليونارد في ظل اصابة موزعه الفرنسي طوني باركر بفخذه.

وسجل ليونارد (31 نقطة و10 متابعات) سلة الفوز من وضعية صعبة قبل 3 ثوان على نهاية الوقت، برغم المراقبة اللصيقة من بول جورج (22 نقطة).

ورفع سبيرز الذي حقق فوزه الخامس على التوالي، رصيده إلى 46 فوزاً و13 خسارة، بفارق 4 انتصارات عن غولدن ستايت ووريرز المتصدر.

وحقق بروكلين نتس متذيل الترتيب فوزه الأول منذ 20 كانون الثاني/يناير وكان على حساب ساكرامنتو كينغز 109-100.

ووضع بروك لوبيز (24 نقطة) وجيريمي لين (17 نقطة) حداً لـ16 خسارة متتالية، بيد أن رصيد بروكلين لا يزال مخيباً مع 10 انتصارات و49 خسارة.

وفي باقي المباريات، فاز واشنطن ويزاردز على تورونتو رابتورز 105-96، وأتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 100-95، وميامي هيت على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 125-98، ومينيسوتا تيمبروولفز على يوتا جاز 107-80، ودنفر ناغتس على ميلووكي باكس 110-98، ونيواورليانز بيليكانز على ديترويت بيستونز 109-86، ونيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 101-90.