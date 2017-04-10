توفت جدته في الصباح...وقاد فريقه للفوز في المساء

وكانت جدة راسل توفيت في يوم المباراة وكان لاعب الارتكاز يفكر في عدم خوض المباراة لكنه عدل عن قراره بعد التشاور مع عائلته.

وقال راسل "بصراحة، كنت أعرف بأن ما قمت به هو ما كانت جدتي تريده. والدي، اشقائي، الجميع كان يريدني أن ألعب. كنت أريد الابتعاد عن كرة السلة. لم أكن أريد أن أظهر مشاعري خلال مباراة لكرة السلة لكنه كان الخيار الوحيد أمامي".

وكشف مدرب ليكرز لوك والتون "تكلمنا في الموضوع صباح المباراة ولم يكن في صدد اللعب. ثم بعث لي برسالة نصية في طريقنا إلى الملعب يبلغني فيها استعداده للعب".

ولم تنفع النقاط الـ 41 التي سجلها أندرو ويغينز ولا النقاط الأربعين التي سجلها كارل أنطوني لأبعاد الخسارة عن مينيسوتا.