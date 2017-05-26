تواجد مدرب ووريرز في النهائي ليس محسوماً

ويجدد غولدن ستايت الموعد مع كليفلاند كافالييرز الذي تواجه معه في نهائي الدوري خلال الموسمين الماضيين أيضاً، فتوّج بطلاً عام 2015 وخسر عام 2016 رغم أنه كان متقدماً 3-1 على ليبرون جيمس ورفاقه الذين منحوا فريقهم اللقب الأول في تاريخه.

ولعب كير دوراً أساسياً في وصول ووريرز إلى ما هو عليه الآن لأنه وصل معه إلى النهائي في المواسم الثلاثة التي خاضها تحت قيادته، إلا أنّ صانع ألعاب شيكاغو بولز وسان أنتونيو السابق غاب عن مباريات البلاي أوف، تاركاً مهمة قيادة الفريق لمساعده مايك براون.

وسافر كير (51 عاماً) مع الفريق في مباراتيه الأخيرتين في نهائي المنطقة الغربية ضد سان أنتونيو سبيرز (2-صفر)، وذلك للمرة الأولى منذ أن طلب عطلة مرضية في 23 نيسان/أبريل الماضي.

وعاد كير إلى تمارين فريقه في 13 الشهر الحالي لكنه لم يشرف على لاعبيه في أرضية الملعب منذ المباراة الثانية في الدور الأول من البلاي أوف أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بسبب مضاعفات تشمل الآلام والدوار من جراحتين في الظهر خضع لهما في 2015.

وقال المدير العام لغولدن ستايت بوب مايرز إنه: "في الوقت الحالي، يقوم (كير) بكل شيء باستثناء التدريب، لكنه في الوقت الحالي غير قادر على التدريب. كنت أتمنى لو باستطاعتي القول إنه قادر وأنا متأكد بأنه يتمنى ذلك، لكنه هذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن".

وكشف كير لموقع "إي أس بي أن" الإثنين بعد فوز فريقه بنهائي المنطقة الغربية على حساب سان أنتونيو سبيرز (4-صفر)، أنه يتعامل مع وضعه الصحي "كل يوم على حدى"، فيما ذكرت مصادر مقربة من ووريرز للموقع ذاته بأنّ المدرب "ما زال يعاني من أوجاع وانزعاج".

من جهته، أكّد مايرز لدى سؤاله عن إمكانية التخلي عن خدمات كير، بأنه لا مجال للتفكير بهذا الأمر لأنّ غولدن ستايت: "ملاذه. رغم أنه يعاني من الأوجاع، فإنّ بقاءه في المنزل أو التخلي عن خدماته سيكونان أصعب بكثير عليه. يجب أن تفهموا هذا الأمر إذا بإمكانكم ذلك، لأنه هنا (في التدريب) تكمن سعادته".