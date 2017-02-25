"تريبل دبل" وستبروك يرجّح كفة ثاندر على حساب ليكرز

وسجّل وستبروك 17 نقطة ونجح في 17 تمريرة حاسمة و19 متابعة في المباراة التي أقيمت على ملعب شيزابيك إينرجي أرينا. وأضاف كل من أليكس ابرينز واندري روبرسون 19 نقطة للفائز أيضاً وساهموا في 8 رميات ثلاثية.

ورفع ثاندر رصيده من الانتصارات هذا الموسم إلى 33 نقطة مقابل 25 خسارة.

كما ساهم في الفوز الثنائي تاغ جيبسون ودوغ ماكدرموت المنتقل من شيكاغو بولز الخميس وقال الأول: "كان الأمر رائعاً، لم أنوي إفساد مشاركتي الأولى. لعبت بهدوء واستمتعت مع الشبان. إنها مجموعة رائعة من الشبان، لقد أمضيت وقتاً رائعاً خلال هذه الأمسية".

أمّا أفضل مسجّل في صفوف ليكرز فكان دانجلو راسل برصيد 29 نقطة، في حين أضاف كل من جوردان كلاركسون وجوليوس راندل 14 و13 نقطة توالياً.

وتابع المباراة من المدرجات أسطورة كرة السلة الأميركية ماجيك جونسون الذي أصبح مؤخراً رئيساً لليكرز.

وساهم دواين وايد وجيمي باتلر في فوز شيكاغو بولز على فينيكس صنز 128-121 بعد التمديد بتسجيلهما 23 و22 نقطة توالياً.

وبدأ باتلر المباراة بشكل سيء لأنه أخطأ في 10 من تسديدات الـ11 الأولى، لكنه لعب دور المنقذ عندما كان فريقه في حاجة إليه.

ومنح باتلر التعادل لفريقه 106-106 قبل نهاية الربع الثالث بـ48 ثانية ثم منحه التقدم قبل نهاية هذا الربع بتسع ثوان.

وسجّل الإحتياطي نيكولا ميروتيتش 20 نقطة للفائز أيضاً.

في المقابل سجّل ميامي هيت 17 رمية ثلاثية ليتغلّب على أتلانتا هوكس 108-90، وسجّل تايلر جونسون 23 نقطة.

وتغلّب سان أنطونيو سبيرز على لوس أنجليس كليبرز 105-97 في مباراة شهدت عودة الإسباني العملاق باو غاسول.

وسجّل كاوهي ليونارد 21 نقطة للفائز وساهم الفرنسي طوني باركر وغاسول أيضاً في فوز سان أنطونيو بتسجيلهما 17 نقطة ونجح غاسول في 11 متابعة أيضاً.

وكان غاسول يشارك للمرة الأولى بعد غيابه عن 15 مباراة إثر تعرضه لكسر في يده اليسرى.

في المقابل سجّل بلاك غريفين 29 نقطة لكليبرز بينها 23 في الشوط الثاني وأضاف أوستن ريفرز 23 نقطة.

وعاد كريس بول بعد تعافيه من تمزق عضلي في إصبع يده وسجّل 17 نقطة لكنها لم تكن كافية لمنح الفوز لكليبرز.

وتألق ديمار ديروزان في صفوف فريقه تورونتو رابتورز الذي خرج فائزاً عل بوسطن سلتيكس 107-97.

وفي المباريات الأخرى، فاز دنفر ناغتس على بروكلين نتس 129-109، ويوتا جاز على ميلووكي باكس 109-95، ومينيسوتا تمبروولفز على دالاس مافريكس 97-84، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزادرز 120-112، وإنديانا بيسرز على ممفيس غريزليز 102-92.