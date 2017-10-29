"تريبل دبل" جديدة لوستبروك في الـ "NBA"

سجل راسل وستبروك ثلاثية مزدوجة "تريبل دبل" جديدة ليقود فريقه اوكلاهوما سيتي ثاندر الى فوز كاسح على شيكاغو بولز 101-69 السبت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (NBA).

وحقق وستبروك 12 نقطة و13 متابعة و13 تمريرة حاسمة ليسجل الثلاثية المزدوجة الثانية والثمانين في مسيرته، لكنها الأولى له في سلة شيكاغو، ليصبح اللاعب الوحيد الذي ينجح بتسجيل "تريبل دبل" ضد جميع فرق البطولة الـ 29 حتى الآن.

وبرز النجمان الجديدان في اوكلاهما كارميلو انطوني وبول جورج بعد أن نجا معاً بتسع رميات ثلاثية، وكان رصيد انطوني 21 نقطة وجورج 20 نقطة.

وكان لاوري ماركانن افضل المسجلين لشيكاغو برصيد 15 نقطة فقط.

والحق اوكلاهوما بالتالي الخسارة الرابعة بشيكاغو في خمس مباريات، وحقق بدوره فوزه الثالث في ست مباريات.

ولقي كليفلاند كافالييرز خسارته الثالثة هذا الموسم في ست مباريات وكانت أمام نيو اورليانز بيليكانز 101-123.

وتألق بيليكانز في الهجوم والدفاع فسجل انطوني ديفيس 30 نقطة مع 14 متابعة، وديماركوس كازنز 29 نقطة و10 متابعات، وجرو هوليداي 29 نقطة و7 متابعات، وايتاون مور 24 نقطة.

واكتفى نجم كليفلاند "الملك" ليبرون جيمس بتسجيل 18 نقطة، وأضاف 3 متابعات و8 تمريرات حاسمة، وكان كيفن لوف الأفضل في صفوف الفريق برصيد 26 نقطة مع 11 متابعة، وسجل له أيضاً دواين وايد 15 نقطة.

وفي باقي المباريات، فاز ديترويت بيستونز على لوس انجليس كليبرز 95-87، وبورتلاند ترايل بلايزرز على فينيكس صنز 114-107، وبوسطن سلتيكس على ميامي هيت 96-90، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على دالاس مافريكس 112-110، ويوتا جاز على لوس انجليس ليكرز 96-81، وممفيس غريزليز على هيوستن روكتس 103-89.