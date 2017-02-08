تألق هاردن يمنح هيوستن فوزاً جديداً

وسجل هاردن 25 نقطة ونجح في 12 متابعة، ليحقق الثنائية المزدوجة ("دوبل دوبل") الثالثة والأربعين هذا الموسم، علماً بأنه يملك ثالث أفضل معدل في التسجيل (28.9 نقطة في المباراة الواحدة) وأفضل معدل في التمريرات الحاسمة (11.4 في المباراة الواحدة).

وهي المرة الحادية والأربعون توالياً يسجل هيوستن روكتس 100 نقطة أو أكثر وهي ثالث أطول سلسلة في تاريخ الدوري الأميركي.

وكان أفضل مسجل في صفوف الفائز سيرج ايباكا (28 نقطة) وأضاف ايفان فورنييه 21 نقطة.

ويتضمن سجل هيوستن روكتس هذا الموسم 38 فوزاً و17 خسارة ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية والرابع في الترتيب العام.

في المقابل، سجل سي جاي مالكولم 32 نقطة منها نقطتان في الثانية الأخيرة، ليمنح فريقه بورتلاند ترايل بلايزرز فوزاً صعباً على دالاس مافريكس 114-113.

وسجل مالكولم أخر سبع نقاط لبورتلاند ليؤمن الفوز له.

وأضاف داميان ليلارد 29 نقطة للفائز، بينما كان هاريسون بارنز أفضل مسجل في صفوف دالاس (26)، وأضاف العملاق الألماني ديرك نوفيتسكي 25 نقطة.

وهو الفوز الثالث والعشرون لبورتلاند في مقابل 30 خسارة، بينما مني دالاس بهزيمته الثانية والثلاثين في مقابل 20 فوزاً.

وساهم كل من كيمبا ووكر والايطالي ماركو بيلينيلي والفرنسي نيكولا باتوم 17 نقطة ليقودوا تشارلوت هورنتس إلى الفوز على بروكلين نتس 111-107 ليضع فريقهم حداً لسلسلة من سبع هزائم متتالية.

في المقابل مني بروكلين نتس بخسارته العاشرة توالياً.