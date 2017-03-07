تألق ليونارد وكوري وخسارة مضاعفة لبطل الـ NBA

وتعرض كليفلاند كافالييرز لخسارة مزدوجة فسقط أمام ميامي هيت 98-106، وأصيب الأسترالي أندرو بوغوت المنضم حديثاً إلى صفوفه بكسر في قصبة الساق بعد أقل من دقيقة على بداية اللقاء وسيبتعد عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

في المباراة الأولى، سجل ليونارد 39 نقطة (مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وتفوّق على نجم هيوستن جيمس هاردن الذي سجل بدوره 39 نقطة (مع 10 تمريرات حاسمة).

وحقق هاردن الثنائية المزدوجة الـ50 لكن ذلك لم يكن كافياً لتجنيب هيوستن ثالث المنطقة الغربية الخسارة العشرين مقابل 44 فوزاً أمام صاحب المركز الثاني (49 انتصاراً و13 هزيمة).

ويدين سان أنطونيو بالفوز الثامن توالياً بالتحديد إلى ليونارد الذي سجل السلة الأخيرة قبل ثوان معدودة من نهاية اللقاء لم يستطع خلالها هيوستن التعويض.

وفي المباراة الثانية، تابع وصيف البطل صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي معززاً موقعه في صدارة المنطقة ذاتها والبطولة عموماً برصيد 52 فوزاً مقابل 11 خسارة.

ولعب كوري دوراً بارزاً في فوز بطل 2015 بتسجيله 24 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة، ساعده في ذلك أندريه إيغودالا (24 نقطة أيضاً و5 متابعات و4 تمريرات حاسمة).

وخاض ليبرون جيمس (30 نقطة) وكيري إيرفينغ (32 نقطة) مباراة كبيرة، لكن خسارة كليفلاند حامل اللقب كانت مزدوجة بهزيمته في اللقاء وخسارة العملاق الأسترالي بوغوت المنضم إلى صفوفه الخميس الماضي من دالاس مافريكس دون مقابل بعد مرور 58 ثانية من زمن أول مباراة يرتدي فيها قميص فريقه الجديد.

ومن النادر أن تؤجل مباراة في الدوري الأميركي، لكن هكذا كانت حال مباراة مينيسوتا تمبروولفز مع ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز بسبب التكييف المكثف الذي جعل أرضية الصالة زلقة وخطيرة.

في بقية المباريات، تفوّق ميلووكي باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 112-98، ونيويورك نيكس على أورلاندو ماجيك 113-105 وديترويت بيستونز على شيكاغو بولز 109-95 وبروكلين نتس على ممفيس غريزليز 122-109 وتشارلوت هورنتس على إنديانا بيسرز 100-88 ودنفر ناغتس على ساكرامنتو كينغز 108-96 ويوتا جاز على نيو أورليانز بيليكنز 88-83 لوس أنجليس كليبرز على بوسطن سلتيكس 116-102.