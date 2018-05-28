بين الذهول والمزاح أداء لوبرون لا يصدق





وفاز كليفلاند على مضيفه بوسطن 87-79 الاثنين، ملحقاً به الهزيمة الأولى على أرضه في بلاي أوف ليتأهل لوبرون إلى النهائي الثامن توالياً.

وسجل لوبرون 35 نقطة والتقطة 15 متابعة وحقق 9 تمريرات حاسمة وتصديين، ما يعني انه كان على بعد تمريرة حاسمة واحدة لتحقيق الثلاثية المزدوجة.

وقال مدربه تيرون ليو بعد اللقاء: "إنه رجل غير معقول، إنه أفضل لاعب في العالم".

وأضاف ليو غنه عادل أفضل أداء له حققه في النهائي عام 2016 حين حقق ثلاثية مزدوجة منها 27 نقطة، أمام غولدن ستايت في المباراة السابعة.

وقال: "الأفضل. نال الكثير من التصفيق في عدة مباريات، لكن المباراة السابعة في بوسطن..والمباراة السابعة عام 2016 في النهائي هما الأفضل".

وقال مدرب سلتكس براد ستيفنز: "اعتقدت إن المباراة دفاعية بامتياز لكنه حقق 35-9-15.. إنها مزحة!".

من جهته قال لوبرون: "أحاول أن أعصر هذه البرتقالة حتى لا يبقى أي عصير فيها".