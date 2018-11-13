بيليكانز يسقط رابتورز للمرة الأولى في ملعبه

وسجل ديفيز 25 نقطة و20 متابعة، ليفوز فريقه 126-110، في ظلّ تألق الثلاثي ايتواون مور (30 نقطة)، الموزع جرو هوليداي صاحب 29 نقطة و14 تمريرة حاسمة وجوليوس راندل (17 نقطة و12 متابعة).

وهذه أول خسارة لتوروتتو بعد 6 انتصارات متتالية، والثانية هذا الموسم مقابل 12 فوزاً.

وقال ديفيز إنّ فريقه كان مصمماً على توجيه رسالة بعد خسارته في 6 مباريات: "تعيّن علينا العودة، خسرنا عدة مباريات متتالية خارج ملعبنا، ونحن في العادة فريق أفضل خارج ملعبنا".

وتابع: "كان اختباراً جيداً لنا، أفضل فريق في الشرق ونحن خارج ملعبنا".

في المقابل، حقق بيليكانز فوزه الثالث توالياً والسابع هذا الموسم مقابل 6 خسارات، معوضاً جزئياً سقوطه في 6 مباريات على التوالي بعد بداية واعدة.

ونجح دفاع بيليكانز في فرملة مصدر الخطورة في هجوم تورونتو، فسجل كاوهي لينارد 20 نقطة والكاميروني باسكال سياكام 22 نقطة، فيما اكتفى الموزع كايل لوري بتسجيل 4 نقاط فقط في 33 دقيقة.

وسجل البديل لو وليامس 25 نقطة وقاد لوس أنجليس كليبرز إلى تخطي ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 121-116 بعد التمديد.

وسجل وليامس 10 نقاط في الوقت الإضافي، معوضاً إهدار فريقه تقدماً بلغ 14 نقطة في الربع الأخير من الوقت الأصلي.

وإلى نقاط وليامس البالغ 32 عاماً، سجل البديل الآخر مونتريزل هاريل 23 نقطة، ليحقق كليبرز فوزاً ثامناً هذا الموسم مقابل 5 خسارات.

وبرغم خسارته، بقي ووريرز متصدراً لترتيب المنطقة الغربية، مع 11 فوزاً و3 خسارات.

وكان النجم كيفن دورانت أفضل مسجل لحامل اللقب مع 33 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققاً "تريبل دابل"، وأضاف كلاي تومسون 31 بينها 5 ثلاثيات. وتخلف ووريرز معظم المباراة وكان في طريقه إلى خسارة مؤكدة قبل أن يعوض تدريجاً في الربع الأخير ويفرض وقتاً إضافياً.

واحتفل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بضم النجم جيمي باتلر، بتغلبه على مضيفه ميامي هيت 124-114.

وأكمل باتلر انتقاله من مينيسوتا تيمبروولفز الإثنين، لكن لا يتوقع أن يخوض مباراته الأولى مع فريقه الجديد حتى يوم الأربعاء.

وحتى بدون باتلر، نجح سيكسرز، ثالث ترتيب المنطقة الشرقية (9-6)، في فرض هيمنته على هيت، خصوصاً بفضل 35 نقطة و18 متابعة من نجمه ولاعب ارتكازه الكاميروني جويل امبيد.

وأضاف للفائز جاي جاي ريديك 25 نقطة وبن سيمونز 13، فيما كان الموزع السلوفيني غوران دراغيتش أفضل مسجل لدى الخاسر مع 22 نقطة.

وللمرة الأولى هذا الموسم، حقق واشنطن ويزاردز فوزين متتاليين، على حساب ضيفه أورلاندو ماجيك 117-109، رافعاً رصيده إلى 4 انتصارات مقابل 9 خسارات، ويدين الفائز إلى الثنائي جون وال (25 نقطة و10 تمريات حاسمة) وبرادلي بيل (21 نقطة).



وقال جيف غرين الذي أضاف للفائز 18 نقطة بعد دخوله بديلاً: "هذا يمنحنا ثقة كبيرة، الحفاظ على رصيد (إيجابي) في ملعبنا... لكن لا يجب أن نعوّل فقط على فوزين، أمامنا عمل كبير لنقوم به".

وفي ظلّ التركيز على النجم السلوفيني الصاعد بقوة لوكا دونتشيتش (19 عاماً)، سجل زميله هاريسون بارنز 23 نقطة وقاد دالاس مافريكس إلى تخطي مضيفه شيكاغو بولز 103-98.



وسجل بول جورج أعلى رصيد له هذا الموسم (32 نقطة) وقاد أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على ضيفه فينيكس صنز 118-101.

ونجح جورج بست رميات ثلاثية من 10 محاولات، وأضاف الموزع الألماني دنيس شرودر 20 نقطة و9 تمريرات حاسمة، ليحقق أوكلاهوما سيتي فوزه الثامن في 13 مباراة، فيما تجمد رصيد فينيكس عند فوزين في 13 مباراة.

وفي مواجهة قوية أسقط ساكرامنتو كينغز منافسه سان أنتونيو سبيرز بنتيجة 104-99.