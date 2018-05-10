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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

بوسطن يلحق بكليفلاند إلى نهائي المنطقة الشرقية

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حجز فريق بوسطن سلتيكس البطاقة الأخيرة للدور نصف النهائي في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-112 الأربعاء.

Reuters

وضرب بوسطن موعداً في نهائي المنطقة الشرقية مع كيلفلاند كافالييرز ونجمه ليبرون جيمس.

وستكون المواجهة في نهائي الشرقية، تكراراً لنهائي المنطقة في الموسم الماضي، عندما تفوق كليفلاند بنتيجة 4-1 من سبع مباريات ممكنة. وسيلاقي الفائز في الشرقية، الفائز في السلسلة النهائي للمنطقة الغربية، والتي ستجمع هيوستن روكتس وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب.

ويدين بوسطن، حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الدوري (17) والباحث عن لقبه الأول منذ 2008، بفوزه إلى لاعبه الشاب جايسون تايتوم (20 عاما) الذي سجل سلة حاسمة قبل 22 ثانية من نهاية الربع الأخير، ليرفع النتيجة إلى 111-109، قبل أن يسجل زميله تيري روزير النقاط المتبقية من رميات حرة بعد أخطاء من محاولات لاعبي فيلادلفيا إعاقة اللعب.

وكان تايتوم الأفضل في صفوف فريقه وأنهى المباراة مع 25 نقطة، بينما ساهم جايلن برون بـ 24. أما لدى الخاسر، فكان الأفضل الكاميروني جويل إمبييد وزميله الكرواتي داريو ساريتش مع 27 نقطة.

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