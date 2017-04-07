بوسطن يفشل في إزاحة كافالييرز عن صدارة الشرقية

وكان كافالييرز تغلب بسهولة على بوسطن الأربعاء الماضي وانتزع منه صدارة المنطقة.

وبقي سلتيكس بالتالي ثانياً مع 50 فوزاً و29 هزيمة مقابل 51 فوزاً و27 هزيمة لكافالييرز الذي بات مرشحاً لحسم الأمور في مصلحته في نهاية الموسم المنتظم، والحصول بالتالي على أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف".

وتقدّم أتالانتا بفارق 20 نقطة في الربع الثالث قبل أن يقلص بوسطن الفارق إلى 5 نقاط في الدقائق الخمس الأخيرة، لكنّ الكلمة الأخيرة كانت لهوكس.

وحقق واشنطن ويزاردز فوزاً صعباً على نيويورك نيكس 106-103، لكنّ صانع ألعاب الفريق الفائز جون وول حذر زملاءه بأنه يتعين على الفريق تحسين الناحية الدفاعية إذا أراد التقدم في البلاي أوف، وقال: "دفاعنا سيء للغاية في الوقت الحالي، إذا اعتبرنا بأننا سنخوض البلاي أوف بدفاع مماثل، فإننا سنخرج مبكراً".

وتابع: "يتعين علينا إيجاد الحلول لهذه المشكلة".

وفي مباراة أخرى، سجل الإسباني نيكولا ميروتيتش وجيمي باتلر 22 و19 نقطة توالياً ليقودا شيكاغو بولز إلى الفوز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 102-90.

ونجح باتلر أيضاً في تحقيق 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة ليحقق الـ"تريبل دوبل" الثالثة في مسيرته.

وعزز شيكاغو آماله في بلوغ البلاي أوف بعدما رفع رصيده إلى 39 فوزاً مقابل 40 هزيمة في المركز السابع بنفس رصيد إنديانا بيسرز، صاحب المركز الثامن الأخير المؤهل في المنطقة الشرقية إلى الأدوار الإقصائية والفائز الخميس على ميلووكي باكس 104-89 بفضل 23 نقطة و10 متابعات لبول جورج.

وأعرب مدرب إنديانا نايت ماكميلان عن سعادته بالروح القتالية التي أظهرها فريقه، بقوله: "ندرك الآن تماماً ماذا يتوجب علينا القيام به. تميزنا بقوة دفاعنا وقمنا بعمل رائع في الهجوم كما كان تمركزنا جيداً أيضاً".

وتبقى هناك أربع بطاقات في المنطقة الشرقية يتنافس عليها أتلانتا هوكس (40 فوزاً و38 هزيمة) وميلووكي باكس (40 فوزاً و39 هزيمة) وشيكاغو وإنديانا وميامي هيت التاسع حالياً (38 مقابل 40)، فيما تضاءلت حظوظ تشارلوت هورنتس (36 مقابل 43) وديترويت بيستونز (35 مقابل 43).

وفي مبارتين أخريين، فاز أورلاندو ماجيك على بروكلين نتس 115-107، وبورتلاند ترايل بلايزرز على مينيسوتا تمبروولفز 105-98.