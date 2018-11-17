بوسطن يطيح بتورونتو بعد التمديد

وواصل بوسطن سلتيكس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا بعد 4 هزائم في 5 مباريات فعزز موقعه في المركز الرابع للمنطقة الشرقية، وألحق الخسارة الثالثة تواليا بتورونتو الذي حافظ، رغم سقوطه، على صدارة المنطقة (12 فوزا و4 هزائم).

وبدا تورونتو رابتورز في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بفارق 8 نقاط مطلع الربع الأخير (86-78)، بيد أن إيرفينغ الذي غاب عن صفوف فريقه منذ آذار/مارس الماضي بسبب اصابة وعملية جراحية في الركبة، أخرج كل ما في جعبته وقاد فريقه إلى فرض التعادل (107-107)، ثم حسم الشوط الإضافي (16-9).

وسجل إيرفينغ 23 نقطة في الربع الأخير والتمديد منهيا المباراة برصيد 43 نقطة و11 تمريرة حاسمة متفوقا على نجم تورونتو رابتورز كاوهي ليونارد صاحب 31 نقطة و15 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

وقال إيرفينغ "اللعب ضد فريق كبير ولاعب كبير (مثل كاوهي)، أحد أفضل اللاعبين في الوقت الحالي، يعتبر دائما أمرا محمِّسا جدا"، مضيفا "كانت مباراة جيدة، لكننا ما زلنا في شهر نوفمبر وما زال الموسم طويلا، ولا يزال أمام الفريقين مجال للتحسين".

وعاد كل من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وميلووكي باكس إلى سكة الانتصارات بفوز الأول على ضيفه شيكاغو بولز 123-104، والثاني على ضيفه يوتا جاز 113-107، ليشددا الخناق على تورونتو متصدر المنطقة الشرقية.

وفي المنطقة ذاتها، فاز انديانا بيسرز على ميامي هيت 99-91، وخسر واشنطن ويزاردز أمام بروكلين نتس 104-115.

وفي باقي المباريات، فاز ممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 112-104، ومينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 112-96، ونيو أورليانز بيليكانز على نيويورك نيكس 129-124.