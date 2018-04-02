بورتلاند إلى البلاي أوف وفوز عاشر توالياً لفيلادلفيا

وبات بورتلاند ثالث فريق في المنطقة الغربية يبلغ البلاي أوف بعد هيوستن روكتس المتصدر وغولدن ستايت ووريز حامل اللقب، ورفع العدد الاجمالي للمتأهلين إلى تسعة بعد أن حجزت ستة فرق من المنطقة الشرقية مقاعدها هي على التوالي تورونتو رابتورز وبوسطن سلتيكس وكليفلاند كافالييرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وانديانا بيسرز وواشنطن ويزاردز.

وبقيت بطاقتان في المنطقة الشرقية، ويبدو ميامي هيت وميلووكي باكس (41 فوزا و36 خسارة لكل منهما) الاقرب للظفر بهما نظرا للفارق الكبير مع ديترويت بيستونز صاحب المركز التاسع (37 فوزا و40 خسارة)، ويحتاج كل منهما الى فوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة.

واستفاد بورتلاند الذي رفع رصيده الى 48 انتصاراً في 77 مباراة، من خسارة لوس أنجليس كليبرز أمام انديانا بيسرز 104-111، وخروجه من المنافسة رافعاً عدد الخارجين في المنطقة الغربية الى خمسة، والعدد الاجمالي (في المنطقتين) إلى 11 فريقاً.

وساهم الثنائي داميان ليلارد وسي دجاي ماكولوم في فوز بورتلاند وتأهله بعد تسجيلهما 27 و20 نقطة على التوالي، فيما كان ديلون بروكس الافضل في صفوف ممفيس (28 نقطة).

وسيطر بورتلاند على المجريات خصوصاً في الربع الثالث الذي سجل خلاله 43 نقطة، لكنه عاش لحظات مخيفة في الربع الأخير عندما كان متقدما بفارق 23 نقطة (103-80) واستقبلت سلته 13 نقطة دون ان يسجل لاعبوه اي نقطة.

وقال ليلارد الذي تأهل مع فريقه لأول مرة منذ انضمامه إليه كلاعب مبتدئ قادم من دوري الجامعات عام 2012: "المهم هو التأهل إلى البلاي أوف قبل نهاية الدوري المنتظم لأن هذا الأمر يساعد في رفع الحالة المعنوية".

سان انتونيو يوقف هيوستن



أوقف سان أنتونيو سبيرز سلسلة ضيفه هيوستن روكتس وألحق به الهزيمة الأولى في آخر 12 مباراة بتغلبه عليه 100-83، واقترب خطوة كبيرة من بلوغ البلاي اوف التي لم يبارحها منذ عام 1997.

ويتقدم سان انتونيو سبيرز الذي تراجع الى المركز الثامن بعد سلسلة متلاحقة من الهزائم قبل أن يستيقظ ويعود إلى الرابع حالياً، بفارق ثلاثة انتصارات ونصف عن صاحب المركز التاسع غير المؤهل دنفر ناغتس الذي فاز بصعوبة على ضيفه ميلووكي باكس 128-125 بعد التمديد مؤجلا تأهل الأخير.

وسيطر سان أنتونيو على المجريات تماماً (الربع الأول 26-17 والثاني 20-21 والثالث 29-28 والأخير 25-17)، خصوصاً بفضل لاماركوس الدريدج الذي أنسى الجميع غياب النجم كاوهي ليونارد الغائب منذ زمن بسبب اصابة غامضة في الفخذ.

وسجل الدريدج 23 نقطة مع 14 متابعة، واضاف رودي غاي 21 نقطة، فيما بدا لاعبو هيوستن في غياب كريس بول الذي فضل المدرب اراحته، على خصومة مع الحماس وكان أفضلهم النجم جيمس هاردن بتسجيله 25 نقطة.

ورغم ذلك، ضمن هيوستن روكتس لقب بطل المنطقة الغربية بأفضل حصاد في الموسم المنتظم (62 فوزاً مقابل 15 خسارة)، بفارق كبير أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب (56 فوزاً و21 خسارة).



- فوز عاشر توالياً لفيلادلفيا -

تابع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي ضمن التأهل إلى الأدوار الاقصائية لأول مرة منذ 2012، سلسلته الناجحة وحقق فوزه العاشر تواليا على حساب مضيفه تشارلوت هورنتس 119-102.

ولم يؤثر غياب الكاميروني جويل امبيد الذي خضع السبت لعملية بعد اصابته بكسر في صفحة صدره، والكرواتي داريو ساريتش المصاب في كتفه الايمن، على اداء الاخرين بقيادة الأسترالي بن سيمونز الذي كان على وشك تحقيق ال"تريبل دابل" الـ 12 في أول موسم له دوري المحترفين.

وسجل سيمونز المرشح للقب افضل مبتدىء 20 نقطة مع 8 متابعات و15 تمريرة حاسمة في 32 دقيقة، وساعده في المهمة الايطالي ماركو بيلينيلي (22 نقطة) بعد ان نجح في 9 تسديدات من اصل 10 محاولات، ودجاي دجاي ريديك (20 نقطة)، والتركي عرسان ايلياسوفا (16 نقطة في 27 دقيقة).

واعتمد تشارلوت الذي فقد آخر بصيص أمل بالتأهل بعد خسارته السبت أمام واشنطن ويزاردز، على اأاداء الجماعي وسجل له سبعة لاعبين ما يزيد على 10 نقاط ابرزهم مايكل كيد جيلكريست ومالك مونك (16 نقطة لكل منهما).

وتابع كيمبا ووكر عروضه المخيبة بتسجيل 10 نقاط فقط، بعدما كان اكتفى بـ 7 نقاط في سلة واشنطن السبت، والجناح الفرنسي نيكولا باتوم بـ 8 نقاط.

وحقق غولدن ستايت الذي يعاني من كثرة المصابين آخرهم الشاب باتريك ماكاو، فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه فينيكس صنز صاحب المركز الاخير في المنطقة الغربية 117-107.

واطمأن غولدن ستايت إلى حالة لاعبه الشاب بعد نتائج الفحوص والتصوير المقطعي وبالأشعة وبالرنيني المغناطيس التي لم تظهر أي إصابة خطيرة.

وفاز كليفلاند كافالييرز وصيف بطل الموسم الماضي على ضيفه دالاس مافريكس 98-87، محققا فوزه الثالث تواليا والثامن في آخر 10 مباريات، وتغلب شيكاغو بولز على واشنطن ويزاردز 113-94.

وخسر لوس أنجليس ليكرز أمام ساكرامنتو كينغز 83-84، وأتلانتا هوكس امام أورلاندو ماجيك 94-88، وبروكلين نتس امام ديترويت بيستونز 96-108، ومينيسوتا تمبروولفز امام يوتا جاز 97-121، ونيو أورليانز بيليكانز أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-109.

