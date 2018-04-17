بلاي اوف كرة السلة الامريكي NBA 2018- وايد: خضت مباراة عداونية

ونجح وايد بالمساهمة في قلب تاخر ميامي مطلع المباراة (22-29 في الربع الاول)، ثم الانقضاض على مضيفه 34-13 في الربع الثاني، ليسجل 21 نقطة في الشوط الأول في ظل معاناة خصمه عن التسجيل من خارج القوس. وساعد وايد في العودة القوية السلوفيني غوران دراغيتش (20 نقطة) وجيمس جونسون (18 نقطة).

وقال وايد بعد المباراة "خضت المباراة بمقاربة عدوانية. قلت لنفسي إنني سالعب بعدوانية مهما كان عدد الدقائق التي سأمضيها على ارض الملعب".

وتابع "عندما تأتي الكرة اليك تنطلق الامور. أخوض المباريات من أجل تلك اللحظات. مساعدة فريقك عندما يحتاج اليك تشعرك بالارتياح".

