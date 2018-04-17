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بلاي اوف كرة السلة الامريكي NBA 2018- وايد: خضت مباراة عداونية

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استعاد دواين وايد أيام نجوميته عندما سجل 28 نقطة بعد دخوله بديلاً وقاد ميامي هيت إلى معادلة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 1-1 بفوزه عليه 113-103 في بلاي اوف كرة السلة الامريكي NBA 2018- المنطقة الشرقية.

AFP

 

ونجح وايد بالمساهمة في قلب تاخر ميامي مطلع المباراة (22-29 في الربع الاول)، ثم الانقضاض على مضيفه 34-13 في الربع الثاني، ليسجل 21 نقطة في الشوط الأول في ظل معاناة خصمه عن التسجيل من خارج القوس. وساعد وايد في العودة القوية السلوفيني غوران دراغيتش (20 نقطة) وجيمس جونسون (18 نقطة).

وقال وايد بعد المباراة "خضت المباراة بمقاربة عدوانية. قلت لنفسي إنني سالعب بعدوانية مهما كان عدد الدقائق التي سأمضيها على ارض الملعب".

وتابع "عندما تأتي الكرة اليك تنطلق الامور. أخوض المباريات من أجل تلك اللحظات. مساعدة فريقك عندما يحتاج اليك تشعرك بالارتياح".
 

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