ولم تحدد رابطة الدوري الحجم الإجمالي للمبيعات لكنها أشارت إلى أن قمصان حامل اللقب والسلع المتعلقة بالفريق، كانت الأكثر مبيعاً خلال موسم 2017-2018، الذي وصل إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وحل نجم كليفلاند كافالييرز ليبرون جيمس، وصيف البطل وأفضل لاعب في الدوري أربع مرات، في المركز الثاني خلف كوري، متقدماً على زميل الأخير وأفضل لاعب في موسم 2014 ونهائي 2017 كيفن دورانت.

كما حل كليفلاند الذي توج باللقب عام 2016 وخسر نهائي 2017 أمام غولدن ستايت، في المركز الثاني من حيث مبيعات السلع أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لوس أنجليس ليكرز، بوسطن سلتيكس، ميلووكي باكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر.

وتصدر نجم ميلووكي اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو لائحة مبيعات القمصان للاعبين الأجانب وحل رابعاً بالمجمل، متقدماً على لاعب بوسطن الجديد كايري إيرفينغ الذي صعد سبعة مراكز مقارنة مع ترتيب المبيعات الصادر في كانون الثاني/يناير.