بلاي اوف دوري كرة السلة الامريكي NBA 2018- غولدن ستايت يقترب من الحسم

وقاد الثنائي كيفن دورانت وكلاي طومسون فريقهما غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب إلى قطع شوط كبير نحو تخطي سان انتونيو سبيرز في الدور الأول من "بلاي اوف" المنطقة الغربية لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعد تخطيه الاثنين في اوكلاند للمرة الثانية تواليا 116-101، فيما قدم المخضرم دواين وايد مباراة رائعة ليعادل ميامي هيت سلسلته مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 1-1.

وتأخر ووريرز الذي حسم المباراة الأولى بسهولة 113-92، بفارق 6 نقاط عن خصمه بين الشوطين، لكن المضيف كان الأنجع في الربعين الثالث والاخير، بفضل دورانت (32 نقطة) وطومسون (31 نقطة).

وعزز ووريرز الذي غاب عنه مجدداً نجمه وموزعه ستيفن كوري المصاب، رقمه القياسي باحرازه فوزه الحادي عشر تواليا على ارضه ضمن الادوار الاقصائية.

وخلافاً للمباراة الأولى التي بدأها بقوة، لم يستهل غولدن ستايت المواجهة بسهولة، فتخلف 23-25 ثم 47-53 على الاستراحة، لكن النجم لاماركوس اولدريدج (34 نقطة و12 متابعة) ورفاقه لم ينجحوا بمواصلة تقدم فريقهم، اذ عانوا كثيرا من خارج القوس بتسجيلهم 4 رميات فقط من اصل 28 محاولة، مقابل 15 من اصل 31 لغولدن ستايت.



ونجح ووريرز، المتوج باللقب مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، بايصال الفارق الى 19 نقطة في بعض فترات الشوط الثاني وحسم الربع الاخير 36-25. وتألق في صفوفه المخضرم اندريه ايغوودالا (34 عاما) الذي سجل اعلى رصيد له هذا الموسم مع 14 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات حاسمة بينها 4 ثلاثيات من 5 محاولات.

ويتواصل غياب كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عن صفوف غولدن ستايت الذي أنهى الموسم المنتظم بخمس خسارات في مبارياته العشر الأخيرة، بسبب اصابة في الركبة اليسرى. وتقام المباراة الثالثة في سان انتونيو الخميس.



وايد... والماضي الجميل



وفي المنطقة الشرقية، استعاد دواين وايد أيام نجوميته عندما سجل 28 نقطة بعد دخوله بديلاً وقاد ميامي هيت الى معادلة سلسلته مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 1-1 بفوزه عليه 113-103.

ووضع هيت حداً لسلسلة من 17 انتصارات متتالياً لفيلادلفيا، بفضل نجاعة وايد (36 عاماً) صاحب 11 سلة من اصل 16 محاولة. وكان وايد، حامل لقب الدوري ثلاث مرات، قد بدأ موسمه مع كليفلاند كافالييرز، قبل ان يعود الى ميامي في شباط/فبراير قبل اقفال فترة الانتقالات.

في المقابل، يتعين على فيلادلفيا امتصاص صدمة خسارته الأولى منذ مطلع اذار/مارس عندما يخوض المباراة الثالثة على أرض ميامي، علماً بأن الفائز بأربع مواجهات من أصل سبع يتأهل إلى نصف نهائي المنطقة للعب مع الفائز من مواجهة بوسطن سلتيكس وميلووكي باكس (1-صفر).

