بلاي اوف دوري السلة الامريكي: الملك جيمس يقود كليفلاند للنصر في تألق معتاد

بدوره خطا غولدن ستايت ووريرز خطوة اضافية نحو بلوغ نصف النهائي.

في المباراة الأولى في صالة تورونتو، حقق كليفلاند فوزاً بشق النفس وبعد الوقت الاضافي لحسم اللقاء الأول في هذه السلسلة بفارق نصف سلة فقط.

وفرض "الملك" جيمس مرة جديدة نفسه بطلاً للقاء، أولا بإدراكه التعادل في الوقت الأصلي 105-105، وثانيا بخروجه أفضل مسجل مع تحقيق تريبل دبل جديدة (10 أو أكثر في ثلاث من الاحصائيات الخمس الأساسية: نقاط، متابعات، تمريرات حاسمة، قطع الكرة وصدها).

وحمل جيمس أكثر من أي زميل آخر عبء الفريق على اكتافه خلال 47 دقيقة لعب، مسجلاً 26 نقطة مع 11 متابعة و13 تمريرة حاسمة.

وبدأ تورونتو، بطل المنطقة الشرقية في الدوري المنتظم، اللقاء بشكل أفضل من صاحب المركز الرابع، وتقدم في الربع الأول 33-19، لكن وصيف بطل العام الماضي الاكثر خبرة انهى الربع الثاني في مصلحته 38-27 مقلصاً الفارق إلى ثلاث نقاط في نهاية الشوط الاول (57-60).

وارتفع الفارق في نهاية الربع الثالث الى خمس نقاط (25-27) قبل أن يتمكن جيمس وزملاؤه من قضمه كاملاً في الربع الأخير (23-18) وجر صاحب الارض الى خمس دقائق اضافية انتهت في مصلحتهم 8-7.

وبرز من تورونتو خصوصاً ديمار ديروزان (22 نقطة و7 متابعات و5 تمريرات) والليتواني يوناس فالنسيوناس (21 نقطة و21 متابعة) وكايل لاوري (18 نقطة و10 تمريرات).

وتقام المباراة الثانية على أرض تورونتو ايضاً الخميس قبل الانتقال الى صالة كليفلاند الاثنين المقبل في ثالث مباراة من هذه السلسلة التي يتأهل الفائز في أربع مباريات منها إلى نهائي المنطقة الشرقية لملاقاة الفائز من مواجهات بوسطن سلتيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز (يتقدم الاول 1-صفر).

فوز جديد



وفي المباراة الثانية، تغلب غولدن ستايت بطل 2015 و2017 ووصيف بطل 2016، على ضيفه نيو اورليانز بيليكانز 121-116، محققا فوزه الثاني.

وبعد أن حسم اللقاء الأول بسهولة السبت الماضي 123-101، واجه غولدن ستايت مقاومة شديدة في الثانية التي كانت متكافئة إلى حد بعيد تبادل الفريقان الفوز في ارباعها، وحسمت النتيجة بتفاصيل صغيرة.

وشارك نجم غولدن ستيفن كوري لأول مرة منذ اصابته في كاحل قدمه اليمنى في 23 آذار/مارس الماضي، وقدم مردودا طيبا تمثل في 28 نقطة و7 متابعات، وتكفل معه في تحقيق الفوز بشكل خاص كيفن دورانت (29 نقطة و6 متابعات و7 تمريرات) ودرايموند غرين (20 نقطة و9 متابعات و12 تمريرة).

وفي الجهة المقابلة، لم يكن تألق الثلاثي انطوني ديفيس (25 نقطة و15 متابعة) وجرو هوليداي (24 نقطة و8 متابعات و8 تمريرات) وارجون روندو (22 نقطة و7 متابعات و12 تمريرة) كافياً لرد الخسارة الثانية عن نيو اورليانز الذي ينتقل الى صالته لخوض مباراتين الجمعة والأحد المقبلين.

وفوز غولدن ستايت، ثاني ترتيب المنطقة الغربية في الدوري المنتظم، في هاتين المباراتين يؤهله لملاقاة هيوستن روكتس أو يوتا جاز (يتقدم الأول 1-صفر).

