بلاي أوف: هل ينجح ووريرز وكليفلاند في بلوغ النهائي الثالث؟

وللموسم الثالث على التوالي، أنهى غولدن ستايت الدوري المنتظم في صدارة الترتيب مع أفضل سجل (67 فوزاً و15 خسارة)، لكن خلافاً لموسم 2016 عندما حقق أعلى رصيد في التاريخ (73-9)، لم يقدم نجمه ستيفن كوري ورفاقه موسماً استثنائياً.

وربما يكون هذا الأداء علامة إيجابية لفريق أوكلاند، بعد دخوله مرشحاً فوق العادة في بلاي أوف 2016 إثر تحطيم رقم شيكاغو بولز القياسي، بيد أنه خسر لقبه أمام كليفلاند كافالييرز، عندما قلب ليبرون جيمس ورفاقه تأخرهم 1-3 إلى فوز لافت 4-3.

وأقر كوري أفضل لاعب في الدوري مرتين "ليس لدينا أي شيء لندافع عنه هذا الموسم. نشعر بالثقة، أحببت الطريقة التي ختمنا فيها الموسم العادي".

ويلتقي غولدن ستايت في الدور الأول من المنطقة الغربية بورتلاند ترايل بلايزرز الذي خسر 1-4 في نصف نهائي المنطقة عام 2016.

وفاز غولدن ستايت 15 مرة في مبارياته الـ16 الأخيرة، كما أنه استعاد هدافه كيفن دورانت الذي تعافى من اصابة في ركبته اليسرى أبعدته عن الملاعب منذ شباط/فبراير.

وسجل دورانت 29 نقطة في 27 دقيقة خلال الفوز الأخير على لوس أنجليس ليكرز 109-94 الأربعاء.

-كليفلاند لاستعادة التوازن-

في المقابل، يبدو كليفلاند كافالييرز مشوشاً، اذ خسر آخر أربع مباريات في الموسم العادي وتخلى عن صدارة المنطقة الشرقية لصالح بوسطن سلتيكس.

وكان شهر آذار/مارس كارثياً بالنسبة إلى ليبرون جيمس ورفاقه، اذ فاز حامل اللقب 7 مرات وخسر 10 مرات، وذلك نتيحة هشاشته الدفاعية وانتداباته غير الناجحة. الا أن كليفلاند يعول على "الملك" جيمس الذي خاض نهائي الدوري في السنوات الست الأخيرة.

ويبدو جيمس، بعد 10 أشهر من قلب النهائي على رأس غولدن ستايت 4-3، واثقاً قبل انطلاق المراحل الاقصائية حيث يواجه في الدور الأول أنديانا بيسرز ونجمه بول جورج.

وقال: "بصرف النظر عما حصل في الموسم العادي، فريقنا في موقع جيد، وهذا كل ما أطلبه".

ونجح كليفلاند في التفوق على أنديانا 3 مرات هذا الموسم مقابل خسارة واحدة.

-بوسطن المفاجأة؟-

لأول مرة منذ تسعة أعوام، تصدر بوسطن ترتيب المنطقة الشرقية. في 2008 أحرز الفريق الأخضر لقبه الأخير، بيد أن اللقب الثامن عشر للفريق الأكثر تتويجاً في التاريخ، يبدو بعيد المنال.

وعلى رغم تحقيق موزعه ايزياه توماس أفضل موسم في مسيرته (28.9 نقطة في المباراة)، إلا أن بوسطن بدا محدوداً أمام الأندية القوية بدنياً وأصحاب الصدارة.

ويلتقي بوسطن مع شيكاغو بولز الذي لاقى صعوبة كبيرة بالتأهل، برغم قدرته على تحقيق المفاجأة مع جيمي باتلر ودواين وايد.

-تنافس وستبروك/هاردن-

ولعل أبرز مواجهة في الدور الأول من البلاي أوف ستكون المبارزة بين راسل وستبروك وجيمس هاردن، المرشحين لجائزة أفضل لاعب، عندما يقود الأول أوكلاهوما سيتي ثاندر والثاني هيوستن روكتس.

وحقق وستبروك موسماً تاريخياً، عندما حطم رقم الأسطورة أوسكار روبرتسون، باحرازه 42 ثلاثية مزدوجة "تريبل دابل" وبلغ معدل تسجيله 31.6 نقطة في المباراة.

الا أن وستبروك يتولى مسؤوليات عدة في أوكلاهوما، خلافاً لهاردن الذي أعاد المدرب مايك دانتوني تموضعه إلى مركز صناعة اللعب.

وفي باقي المواجهات، يلتقي في المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز الثالث مع ميلووكي باكس السادس، وواشنطن ويزاردز الرابع مع اتلانتا هوكس الخامس. وفي الغربية، يلعب سان أنطونيو سبيرز الثاني مع ممفيس غريزليز السابع، ولوس أنجليس كليبرز الرابع مع يوتاه جاز الخامس.