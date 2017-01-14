بفضل إيرفينغ.. كليفلاند ينهض بعد كبوتين

وأضاف كايل كروفر القادم حديثاً من أتلانتا هوكس 18 نقطة بعدما دخل كاحتياطي، في حين ساهم النجم ليبرون جيمس بـ 16 نقطة و15 تمريرة حاسمة، في المباراة التي أقيمت في ساكرامنتو، المدينة التي بدأ منها مسيرته الاحترافية في الدوري عام 2003.

فبعد تقدّم حامل اللقب في نهاية الشوط الأول بفارق 24 نقطة، قلّص ساكرامنتو الفارق إلى خمس نقاط فقط في الربع الرابع (90-85)، إلا أنّ كليفلاند تمكن من الحفاظ على الفارق بفضل إيرفينغ وكروفر، في مواجهة ساكرامنتو الذي سجّل له ديماركوس كازنس 26 نقطة.

وأنهى كليفلاند المباراة بفوز هو الأول له بعد هزيمتين توالياً أمام يوتا جاز (100-92) وبورتلاند ترايل بلايزرز (102-86).

إلى ذلك، كبّد ممفيس غريزليز مضيفه هيوستن روكتس خسارته الثانية توالياً للمرة الأولى هذا الموسم، بفوزه عليه 110-105.

وحقق زاك راندولف ثنائية مزدوجة "دبل دبل"، فساهم بـ 16 نقطة و12 متابعة، وأضاف زميله مايك كونلي 17 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

وبعد تحقيق روكتس نسبة تسجيل جيدة في الشوط الأول وصلت إلى 58,3 بالمئة، تراجع أداؤه في الشوط الثاني، وأضاع فيه 21 محاولة ثلاثية من أصل 24، منها محاولتان لتريفور أريزا وراين أندرسون في الدقيقة الأخيرة، بينما كان فريقهما متأخراً بأربع نقاط فقط.

وحقق نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر راسل وستبروك ثلاثيته المزدوجة الرقم 19 هذا الموسم (21 نقطة، 12 تمريرة حاسمة، و11 متابعة)، إلا أنها لم تكف لتجنيب فريقه الخسارة أمام مينيسوتا تمبروولفز 86-96.

وفي مباريات أخرى، فاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز 110-77، وبوسطن سلتكس على أتلانتا هوكس 103-101، وتورونتو رابتورز على بروكلين نتس 132-113، وأورلاندو ماجيك على بورتلاند ترايل بلايزرز 115-109، وميلووكي باكس على ميامي هيت 116-108، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تشارلوت هورنتس 102-93.