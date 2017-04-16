بداية صعبة لكليفلاند حامل اللقب في البلاي أوف

ويتأهل إلى الدور الثاني الفريق الذي يسبق منافسه إلى الفوز في أربع مباريات من أصل 7.

وبعد أن فشل نجم كليفلاند ليبروس جيمس في رمية ثلاثية قبل نهاية المباراة بعشرين ثانية، اهدر لاعب انديانا سي جاي مايلز تسديدة في الثانية الأخيرة كانت ستمنح الفوز لفريقه.

وكان جيمس أفضل مسجل في صفوف كليفلاند (32 نقطة و13 تمريرة حاسمة و6 متابعات)، وأضاف زميلاه كايري ايفرينغ وكيفن لاف 23 و17 توالياً.

أما الأفضل في صفوف انديانا فكان بول جورج مع 29 نقطة.

وقال جيمس الذي خاض مباراته الرقم 200 في البلاي أوف واخر ست مباريات نهائية في الدوري الأميركي"لا يهم كيف تفوز في البلاي أوف، فنحن نتقدم في النتيجة 1-0".

وفي المجموعة ذاتها، تغلب ميلووكي باكس على تورونتو رابتورز 97-83.

وتألق في صفوف الفائز يانيس انتيتوكونمبو وسجل 28 نقطة ونجح في 8 متابعات، وأضاف مالكولم بروغدون 16 نقطة ، في حين كان ديمار ديروزان الأفضل في صفوف رابتورز بتسجيله 27 نقطة و9 متابعات.

-سان أنطونيو يضرب بقوة-

وفي المجموعة الغربية، حقق سان أنطونيو سبيرز فوزاً عريضاً على ممفيس غريزليز 111-82.

وحسم سان أنطونيو المباراة بشكل شبه نهائي في أخر دقيقتين من الربع الثالث ومطلع الربع الاخير عندما كان متقدما على منافسه 74-64 قبل أن

يسجل 10 نقاط متتالية مقابل لا شيء لمنافسه، قبل أن يضيف النقاط التسع الأولى في الربع الأخير ليتقدم 93-64.

ويخوض سان أنطونيو الأدوار الاقصائية للمرة العشرين توالياً وهو ثالث أفضل رقم في تاريخ الدوري.

وشهدت هذه المباراة مواجهة بين الاسباني العملاق مارك غاسول من ممفيس وشقيقه الأكبر باو.

واذا كان الشقيق الأكبر خرج فائزاً في صفوف سان أنطونيو، فان مارك كان أفضل مسجل في صفوف الخاسر مع 32 نقطة.

وكان كاوهي لينارد ولاماركوس الدريدج أفضل المسجلين في صفوف الفائز برصيد 32 و20 نقطة توالياً، في حين أضاف الفرنسي توني باركر 18 نقطة في 22 دقيقة.

وكان باركر تعرض لانتقادات لاذعة في الصحف المحلية لكنه رد عليها على أرضية الملعب ومع رصيد 3903 نقاط بات تاسع افضل مسجل في البلاي أوف ليتخطى الأسطورة لاري بيرد من بوسطن سلتيكس (3897 نقطة).

وقال باركر عن الانتقادات "لا أقرأ ما يكتب عني، لدي ولدان في البيت ويتعين علي النهوض باكراً لإيصالهما إلى المدرسة".

وأشاد مدرب سان أنطونيو غريغ بوبوفيتش بباركر بقوله "شعر توني بالثقة بسرعة، وقد استعاد مستواه في الأسابيع الأخيرة".

وفي مباراة أخرى، حقق يوتا جاز فوزاً صعباً على لوس أنجليس كليبرز 97-95.

وسجل جو جونسون سلة الفوز في الرمق الأخير على ملعب ستايبلز سنتر في لوس أنجليس.

وتعرض نجم يوتا الفرنسي رودي غوبير إلى اصابة في ركبته بعد مرور 20 ثانية فقط اثر ارتطامه بمهاجم كليبرز لوك مبا ولم يكمل المباراة وسيخضع لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد مدى خطورة الاصابة.

يذكر أن غوبير بات الرياضي الفرنسي الأعلى دخلاً بعد أن وقع عقداً لأربع سنوات مع يوتا مقابل 102 مليون دولار.

ولم يستبعد مدرب يوتا كوين سنايدر امكانية غياب غوبير لفترة طويلة بقوله "لا ندري ما هو حجم الاصابة. بطبيعة الحال، سيكون الأمر رائعاً ان يعود إلى صفوف الفريق، لكن اذا حصل العكس، سيكون الأمر صعباً بالدرجة الأولى عليه. يجب الانتظار لمعرفة نتائج الفحوصات".