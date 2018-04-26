بث مباشر لمباريات الدوري الأميركي لكرة السلة NBA

مواجهات "بلاي أوف" الدوري الأميركي لكرة السلة "NBA" في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

المواجهات القوية لـ "بلاي أوف" الـ NBA تتابعونها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS، إذ تشاهدون فجر الجمعة مواجهة بوسطن سيلتيكس وميلووكي باكس التي يطمح من خلالها الأول إلى تحقيق الفوز الرابع والتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية، فيما يسعى الثاني إلى تحقيق الفوز الثالث والتشبث بالأمل.