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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

بث مباشر لمباريات الدوري الأميركي لكرة السلة NBA

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مواجهات جديدة وتشويق مستمر في مباريات "بلاي أوف" الدوري الأميركي لكرة السلة "NBA" تتابعونها في بث مباشر على beIN.

Reuters

مواجهات "بلاي أوف" الدوري الأميركي لكرة السلة "NBA" في بث مباشر على قنوات beIN SPORTS وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

المواجهات القوية لـ "بلاي أوف" الـ NBA تتابعونها مباشرة وحصرياً على قنوات beIN SPORTS، إذ تشاهدون فجر الجمعة مواجهة بوسطن سيلتيكس وميلووكي باكس التي يطمح من خلالها الأول إلى تحقيق الفوز الرابع والتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية، فيما يسعى الثاني إلى تحقيق الفوز الثالث والتشبث بالأمل.

المباراة  موعد المباراة القنوات الناقلة

ميلووكي باكس x بوسطن سيلتيكس

الجمعة 27 أفريل - 3.00 فجراً

العربية - beIN HD1

الإنكليزية - beIN HD13

 

ميلووكي باكس بوسطن سلتيكس
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