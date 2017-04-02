باتلر يصنع فوز شيكاغو على أتلانتا

وسجل باتلر 33 نقطة منها رميتان حرتان قبل انتهاء المباراة بنحو ثانيتين، متوجاً بذلك عودة فريقه في المباراة، ودوره الحاسم الذي شمل تسجيل النقاط التسع الأخيرة في الربع الرابع.

وسجل شيكاغو في الربع الأخير 27 نقطة مقابل 20 لمنافسه.

وكان شيكاغو تفوق في الربعين الأولين وأنهى الشوط الأول متقدما بفارق بفارق ست نقاط، الا أن أتلانتا صنع الفارق في الربع الثالث وأنهاه 38-27. الا أن باتلر وزميله راجون راندو الذي حقق 25 نقطة و11 متابعة، تمكنا من تأمين الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة، حقق شيكاغو فوزه الـ 37 هذا الموسم مقابل 39 خسارة، وبات سابع ترتيب المنطقة الشرقية، بنتائج متساوية مع ميامي هيت (الثامن) وانديانا بايسرز (التاسع)، ودخل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الأدوار النهائية "بلاي أوف".

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى من كل منطقة إلى البلاي أوف.

وقال باتلر بعد المباراة "لم يكن أحد يحسب لنا حساباً للمشاركة في البلاي أوف، لم يكن أحد يحسب لنا حسابا للفوز".

أضاف "أنا على أرض الملعب ألعب كرة السلة. أرغب بالفوز، أعتقد أن الجميع يدرك ذلك".

ونوه مدرب شيكاغو فريد هويبرغ بأداء لاعبه البالغ 27 عاماً.

وقال "كان هائلاً(...) جيمي قام بكل شيء مجدداً. وجد طريقه لبلوغ السلة. من الواضح انه كان جزءاً كبيراً من الفوز".

-36 نقطة لغريفين-

إلى ذلك، حسم كليبيرز المباراة مع غريمه في لوس أنجليس ليكرز 115-104، بفضل 36 نقطة لنجمه بلايك غريفين الذي بات ثاني لاعب في تاريخ كليبيرز يتجاوز عتبة العشرة آلاف نقطة في مسيرته.

كما حمل هذا الفوز الرقم 800 لمدرب كليبيرز دوك ريفرز.

وهذا الفوز هو الـ 47 هذا الموسم (مقابل 31 خسارة) لكليبيرز الذي يحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية وضمن تأهله الى "البلاي أوف"، بينما مني ليكرز بخسارته الـ 55 (مقابل 21 فوزاً)، وهو يقبع في المركز الخامس عشر (الأخير) في المنطقة نفسها.

الا أن غريفين لم يخف قلقه من عدم تمكن فريقه من حسم المباراة بشكل أكبر، معتبراً أن أداء كليبيرز قد لا يكون كافياً في البلاي أوف.

وقال "هذا أمر نحن في حاجة إلى العمل عليه... اعتقدت في مراحل معينة أننا بدأنا اللعب بشكل جيد" قبل أن يحصل تراجع.

أضاف "أعتقد أن دفاعنا أملى علينا طريقة الهجوم، فقدنا بعض الكرات في وقت مبكر من الربع الأول، ما أتاح لهم (ليكرز) البقاء في جو المباراة"، مشدداً على أنه "لا يمكن الفوز بمباريات البلاي أوف من خلال أداء غير ثابت".

وفي مباريات أخرى، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على فينيكس صنز 130-117، وساكرامنتو كينغز على مينيسوتا تمبروولفز 123-117، وبروكلين نتس على أورلاندو ماجيك 121-111.