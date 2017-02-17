باتلر يصنع فرحة شيكاغو وفوز جديد لواشنطن

وتوقفت منافسات البطولة لأسبوع واحد بسبب إقامة مباراة كل النجوم التي تجمع بين أبرز اللاعبين في المنطقتين الشرقية والغربية.

في المباراة الأولى، تكفل الجناح جيمي باتلر بالحاق الهزيمة العشرين ببوسطن، متصدر مجموعة الأطلسي الشرقية (37 فوزاً) في غياب زميله دواين وايد للمباراة الثالثة على التوالي بسبب المرض.

وحصل باتلر، أفضل مسجل في صفوف شيكاغو (29 نقطة)، في الثواني الأخيرة على رميتين حرتين اثر خطأ غير واضح ارتكبه ماركوس سمارت عندما كان بوسطن متقدماً بفارق نقطة واحدة (103-102)، ونجح في التسجيل مانحاً فريقه الفوز الثاني على التوالي والثامن والعشرين (مقابل 29 خسارة) صعد به إلى المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية.

وقال باتلر بعد الفوز "يجب أن نستمر بنفس الأداء الذي قدمناه في المباراتين الأخيرتين. اذا لعبنا هكذا، يمكننا أن نحقق أشياء جيدة".

إيزياه يتخطى هافليشيك

ولم يكن ايزياه توماس، أفضل مسجل في صفوف بوسطن بنفس الرصيد (29 نقطة)، راضياً عن قرارات حكام اللقاء رغم أنه تجاوز حاجز الـ20 نقطة للمرة الحادية والأربعين على التوالي، متفوقاً على نجم بوسطن السابق جون هافليشيك الذي حقق هذا الأمر في 40 مباراة متتالية بين تشرين الثاني/نوفمبر 1971 وكانون الثاني/يناير 1972.

ودافع هافليشيك، الذي عرف بـ"هوندو"، وهو لقب مستوحى من فيلم لجون واين يحمل هذا الاسم، عن ألوان بوسطن 16 عاماً وأحرز معه اللقب 8 مرات ودخل قاعة مشاهير كرة السلة في 1984.

وسيشارك ايزياه توماس للمرة الأولى في مسيرته في مباراة كل النجوم احتياطياً في تشكيلة المنطقة الشرقية.

وفي مباراة ثانية ضمن منافسات المنطقة الشرقية التي يتصدرها كليفلاند كافالييرز بطل الموسم الماضي (39 فوزاً مقابل 16 خسارة)، تغلب واشنطن ويزاردز على انديانا في عقر داره بفارق كبير وصل إلى 13 نقطة.

وسيطر واشنطن على المجريات منذ البداية وأنهى الأرباع الثلاثة الأولى في مصلحته (34-27 و28-25 و28-25) قبل التعادل في الأخير (21-21)، ليحقق فوزه الحادي عشر في آخر 12 مباراة والرابع والثلاثين (مقابل 21 هزيمة)، معززاً موقعه في المركز الثالث خلف كليفلاند وبوسطن.

ويدين واشنطن بهذا الفوز إلى اوتو بورتر (25 نقطة) وجون وول (20 نقطة)، فيما كان بول جورج (17 نقطة و7 متابعات) ومايلز ترنر (17 نقطة و9 متابعات) الأبرز في صفوف انديانا الذي مني بخسارته السادسة على التوالي والثامنة والعشرين في البطولة (مقابل 29 فوزاً)، وبات مهدداً بفقدان المركز السادس في المنطقة لمصلحة شيكاغو وديترويت بيستونز (27 فوزا و30 خسارة).