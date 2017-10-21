المدربة جيني بوسيك تقتحم عالم الـ NBA

وسبق لبوسيك (43 عاماً) العمل كمدربة في دوري السلة الأمريكي للسيدات.

وكانت بيكي هامون أول مدربة متفرغة تنضم لدوري السلة الأمريكي للرجال عندما تعاقد معها سان أنطونيو سبيرز كمدربة مساعدة في وقت سابق.

وقالت بوسيك عن ديف غورغر مدرب كينغز الذي ستعمل معه: "تقاطعت مسيرتي مع ديف كثيراً على مدار سنوات".

وأضافت "أشعر أن هناك الكثير من الأمور المشتركة بيننا لأننا دخلنا مجال التدريب على مستوى المحترفين في سن مبكرة وبقينا على اتصال ودعمنا بعضنا البعض وأمضيت بعض الوقت على سبيل التجربة هنا مرتين وتطور هذا إلى ما حدث".

وآخر تجربة تدريبية لبوسيك كانت على رأس الجهاز الفني لفريق سياتل ستورم النسائي لكنها أقيلت من منصبها في آب / أغسطس الماضي قبل ثماني مباريات من نهاية موسم 2017.

وقبل ذلك عملت بوسيك مدربة لفريق سكرامنتو موناركس النسائي لمدة عامين ونصف ما بين 2007 و2009 حيث حققت 40 فوزا مقابل 41 هزيمة.

ووجود مدربة مساعدة ليس جديداً على الجهاز الفني لسكرامنتو كينغز إذ عملت نانسي ليبرمان التي سبق لها الانضمام لقاعة مشاهير اللعبة ضمن الطاقم التدريبي للفريق خلال الموسمين الماضيين.