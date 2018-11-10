الكاميروني إمبييد يقود فيلادلفيا لفوز صعب على تشارلوت

وحقق سفنتي سيكسرز الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه السابع في سبع مباريات في قاعة "ولز فارغو سنتر" في فيلادلفيا، والثامن إجمالاً هذا الموسم في 13 مباراة خاضها حتى الآن.

وشهدت مباراة فيلادلفيا وتشارلوت صعوداً وهبوطاً في أداء الفريقين اللذين تبادلا السيطرة في مراحلها المختلفة. فبعد ربع أول متساوٍ انتهى بنتيجة 33-33، حقق فيلادلفيا تفوقاً كبيراً في الربع الثاني بنتيجة 32-17، لينهي الشوط الأول متقدماً بفارق مريح، عززه في مطلع الربع الثالث الذي وصل الفارق خلاله لصالحه إلى 21 نقطة.

الا أن تشارلوت تمكن من تقليص الفارق تدريجاً في الربع الثالث وأنهاه لصالحه بفارق أربع نقاط (35-31)، قبل أن يقلب الطاولة في الربع الأخير ويصنع فارق 11 نقطة (34-23)، معتمداً بشكل أساسي على كيمبا ووكر الذي أنهى المباراة مع 30 نقطة، منها 19 في الربع الأخير.

وكاد تشارلوت أن ينهي المباراة لصالحه في الوقت الأصلي، إذ صنع فارقاً بخمس نقاط (117-112) قبل نهايتها بـ 1:17 دقيقة. إلا أن إمبييد قلص الفارق بداية عبر رميتين حريتين، وعادل النتيجة بمحاولة ثلاثية ناجحة قبل نهاية المباراة بـ34 ثانية (117-117).

وبعدما منح ووكر التقدم لتشارلوت 119-117 قبل 29,9 ثانية من النهاية، كانت الكلمة الفصل لإمبييد مع رميتين حرتين عادلتا الأرقام.

وأنهى الكاميروني المباراة مع 42 نقطة و18 متابعة، بينما ساهم الأسترالي بين سيمونز بـ22 نقطة وثماني متابعات و13 تمريرة حاسمة لصالح فيلادلفيا، وأدى دوراً كبيراً في الشوط الإضافي لاسيما بتوسيع الفارق الى 131-127 قبل نهاية الشوط بنحو 45 ثانية.

وتلقى تشارلوت الذي يحتل المركز السابع في ترتيب المنطقة الشرقية، خسارته السادسة في 12 مباراة.

وفي مباراة أخرى شهدت الكثير من الندية والإثارة، ألحق بروكلين نتس بمضيفه دنفر ناغتس خسارته الثالثة فقط هذا الموسم في 12 مباراة، بفوزه عليه في اللحظات القاتلة بنتيجة 112-110.

وقضى كاريس لافيرت لاعب بروكلين على آمال دنفر بتسجيل محاولة ناجحة قبل نهاية المباراة بـ0,3 ثانية، لينهي المباراة مع 17 نقطة ومتابعتين وخمس تمريرات حاسمة، بينما كان الأفضل في صفوف فريقه دانجيلو راسل مع 23 نقطة وأربع متابعات وخمس تمريرات.

وطغى الفوز القاتل لبروكلين على تسجيل لاعب دنفر الصربي نيكولا يوكيتش 37 نقطة هي الأعلى له هذا الموسم، أضاف إليها 21 متابعة.

وتلقى دنفر خسارته الثالثة هذا الموسم في 12 مباراة، وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية خلف المتصدر حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز (حقق 10 انتصارات في 12 مباراة)، وبورتلاند ترايل بلايرز (تسعة انتصارات في 12 مباراة).

وفي مباريات الجمعة، تغلب إنديانا بايسرز على ميامي هيت 110-102، ويوتا جاز على بوسطن سلتيكس 123 - 115، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس 124-109، وساكرامنتو كينغز على مينيسوتا تمبروولفز 121 - 110، وأورلاندو ماجيك على واشنطن ويزاردز 117 - 108.

