الـNBA: يوتا يسقط هيوستن على أرضه

وعادل يوتا النتيجة 1-1 بعد أن كان هيوستن روكتس، صاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، فاز في المباراة الأولى 110-96 على أرضه أيضاً.

وتقام المباراتان المقبلتان على ملعب يوتا الجمعة والأحد.

ويتأهل إلى الدور المقبل الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات من أصل سبع.

وسيخوض المتأهل من هيوستن ويوتا نهائي المنطقة الغربية ضد غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب أو نيو أورليانز بيليكانز. ويتقدم غولدن ستايت 2-صفر.

وحقق هيوستن أفضل موسم في تاريخه في الدور المنتظم، بتسجيله 65 فوزاً في 82 مباراة، وهو مرشح لاحراز لقبه الثالث في البطولة بعد 1994 و1995.

وعلق مدربه مايك دانطوني على خسارة فريقه بالقول "هذا يحدث في بعض الأحيان، لقد افتقدنا الطاقة والتركيز".

ضغط يوتا منذ البداية وتفوق على مضيفه في الربع الأول 36-28، وكان الأداء متكافئاً في الثاني مع أفضلية نقطة واحدة فقط ليوتا في الثاني 28-27، قبل أن ينتفض جيمس هاردن ورفاقه في محاولة لتجنب الخسارة على أرضهم فتقدموا 30-22 في الربع الثالث، لكن يوتا فرض إيقاعه مجدداً وحسم الربع الاخير 30-23 منهياً المباراة بفارق 8 نقاط.

وجاءت خسارة هيوستن برغم تألق نجمه هاردن الذي نجح بتسجيل 32 نقطة فضلا عن 6 متابعات و11 تمريرة حاسمة.

وأضاف كريس بول 23 نقطة، وكلينت كابيلا 21 نقطة مع 11 متابعة.

وقال هاردن "يجب أن نشيد بهم، لقد فاجأونا. حاولنا الرد بدءاً من الربع الثاني لكن ذلك لم يكن كافياً".

وأوضح كريس بول بدوره "كان لدينا الكثير من الاحترام لهم قبل هذه المباراة. اعتمدوا أسلوباً هجوميًا وكانت رمياتهم جيدة خلافا لنا، الأمر بهذه البساطة".

ولدى يوتا، كان جو إينغليز الأبرز بتسجيله 27 نقطة، وأضاف دونوفان ميتشل 17 نقطة مع 5 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأليك باركز 17 نقطة وجاي كراودر 15 نقطة مع 10 متابعات.

ونجح إينغليز بترجمة سبع رميات ثلاثية من اصل تسع محاولات، اثنتان منها قبيل صافرة النهاية.

وتحدث دونوفان ميتشل (21 عاماً) عن المباراة الثالثة قائلاً "يجب الفوز بها ليس لأنها تقام على ملعبنا فقط، بل لأنه يجب أن نستمر في تركيزنا وأدائنا الهجومي".

