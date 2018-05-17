الـNBA: هيوستن يثأر من غولدن ستايت

وكان هيوستن سقط على أرضه في المباراة الأولى 106-119 الاثنين.

ودخل هيوستن المباراة مصممًا على قلب الأمور في مصلحته ونجح في التقدم بفارق 5 نقاط في نهاية الربع الأول (26-21) ولم يتخلف اطلاقاً بعد ذلك.

ونجح هيوستن في تسجيل 10 رميات ثلاثية من أصل 16 في المباراة خلال الشوط الأول لينهيه متقدمًا 64-50 حيث نجح أربعة من لاعبيه بتخطي حاجز العشر نقاط فيه.

وانهار غولدن ستايت تماماً في الربع الأخير حيث اضطر مدربه ستيف كير إلى اراحة جميع نجومه للمباراة الثالثة بعد أن فقد الأمل في قلب النتيجة في صالح فريقه.

وساهم جيمس هاردن بهذا الفوز الكبير مسجلاً 27 نقطة و10 متابعات، وأضاف زملاؤه إريك غوردون 27 نقطة وبي جاي تاكر 22 نقطة وكريس بول 16 نقطة.

في المقابل لم تنفع النقاط الـ38 التي سجلها كيفن دورانت في ابعاد الهزيمة عن فريقه، في حين اكتفى النجم الآخر في الفريق ستيفن كوري بـ16 نقطة ولم ينجح في إصابة السلة سوى 7 مرات من أصل 19 تسديدة، والأمر ينطبق على كلاي طومسون الذي سجل 8 نقاط فقط.



ويستضيف غولدن ستايت اعتباراً من الأحد المباراتين المقبلتين على ملعب أوراكل أرينا حيث لم يخسر هذا الموسم في البلاي أوف، لكن حذر هاردن أحد ثلاثة لاعبين مرشحين لاحراز جائزة أفضل لاعب في الموسم (الآخران هما ليبروس جيمس من كليفلاند وأنطوني ديفيس من نيو أورليانز) بأن الأمور لن تكون سهلة في معقل الفريق المنافس وقال في هذا الصدد "ندرك تمامًا بأن الفوز دائماً ما يكون صعبًا هناك لكننا جاهزون".

يذكر أن الفائز في هذه السلسلة يواجه كليفلاند كافالييرز أو بوسطن سلتيكس علمًا بأن الأخير يتقدم بنتيجة 2-صفر.

ويتواجه الفريقان في سلسلة من سبع مباريات ممكنة ويبلغ النهائي الفريق الذي يسبق منافسه للفوز في أربع مباريات.

ولكل من الفريقين حساباته: فغولدن ستايت يرغب في تثبيت هيمنته في الأعوام الماضية وبلوغ النهائي الرابع له توالياً وإحراز لقب ثالث في آخر أربعة مواسم، بينما يرغب هيوستن في البناء على سجله الأفضل خلال الموسم المنتظم، لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 1995 عندما توج باللقب للموسم الثاني توالياً.