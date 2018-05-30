الدوري الاميركي للمحترفين: كلايفورد مدربا جديدا لأورلاندو

وقال رئيس النادي جيف ولتمان "نحن سعداء جدا باستضافة ستيف مجددا داخل عائلة ماجيك"، من دون ان يحدد مدة عقده، وسط تقارير صحفية بأنها ستكون أربعة أعوام.

وأضاف في بيان "هو يعد في مجتمع رابطة الدوري الاميركي للمحترفين لكرة السلة كمدرب للنخبة قادر على السماح للاعبين بالتطور في كل مراحل مسيرتهم الاحترافية".

وسيخلف كلايفورد الذي اقيل من منصبه مدربا لتشارلوت هورنتس منتصف نيسان/أبريل، فرانك فوغل الذي أقيل من منصبه بعد موسمين أنهاهما مع الفريق في المركزين الثالث عشر والرابع عشر في المنطقة الشرقية.

ويعرف كلايفورد أورلاندو جيدا حيث عمل في الفترة بين 2007 و2012 كمساعد للمدرب ستان فان غاندي. انضم بعدها الى لوس انجليس ليكرز لموسم واحد كمساعد للمدرب قبل ان يعين مدربا لتشارلوت عام 2013.

وقاد كلايفورد فريق تشارلوت هورنتس المملوك من اللاعب الأسطوري السابق مايكل جوردان، الى البلاي اوف مرتين في 5 مواسم لكن دون ان ينجح في تخطي الدور الاول. وأنهى تشارلوت هورنتس موسم 2017-2018 الذي اضطر خلاله كلايفورد الى التوقف لخمسة اسابيع لاسباب صحية، في المركز العاشر في المنطقة الشرقية (36 فوزا و46 خسارة).





