الدوري الاميركي للمحترفين: فيزدايل مدرباً جديداً لنيويورك نيكس

ولم يحدد نادي نيويورك نيكس الذي أكد خبرا اعلنته قناة "اي اس بي ان" الاميركية يوم الجمعة الماضي، مدة عقد فيزدايل (43 عاما)، لكن وسائل الاعلام الاميركية اشارت الى انها 4 اعوام.

ولم يشرف فيزدايل على اي فريق منذ اقالته من منصبه مدربا لممفيس غريزلير في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 بعد اقل من موسم ونصف معه، علماً بانه أمضى اغلب فترات مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين مساعدا للمدرب في فريق ميامي هيت (2008-2016).

وقال المدرب الجديد: "انا سعيد وفخور بالانضمام الى نيويورك نيكس كمدرب أساسي. أنا على دراية بالمسؤولية الهائلة الملقاة على عاتقي لقيادة نيكس وأنا على استعداد لتقديم كل ما لدي لبناء فريق فائز سيفتخر به أنصار نيويورك".

ويواصل نيويورك نيكس الذي لم يشارك في الادوار الاقصائية منذ 2013، المواسم المخيبة للآمال وتغيير المدربين، كون فيزدايل هو خامس مدرب منذ 2014 في محاولة لاستعادة أمجاد أحد الفرق الاكثر شهرة في العالم في الدوري الاميركي للمحترفين.