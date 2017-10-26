الدوري الاميركي للمحترفين: وستبروك يسجل الـ"تريبل دوبل" الحادي والثمانين في مسيرته

سجل راسل وستبروك الـ "تريبل دوبل" الحادي والثمانين في مسيرته ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على انديانا بيسرز 114-96، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحذا حذوه ليبرون جيمس نجم كليفلاند لكن فريقه خرج خاسراً.

وسجل وستبروك 28 نقطة و10 متابعات و16 تمريرة حاسمة، واضاف كارميلو انطوني 28 نقطة ونجح في 10 متابعات والنيوزيلندي ستيفن ادامس 17 نقطة و11 متابعة.

وخاض بول جورج اول مباراة في صفوف اوكلاهوما في مواجهة فريقه السابق الذي امضى فيه سبع سنوات، واكتفى بتسجيل 10 نقاط في 19 دقيقة خاضها.

وقال جورج "كل تركيزي وكل الامور التي تجعلني اصبح لاعباً افضل وموهبتي سأضعها بتصرف فريقي الجديد. منذ انتقالي الى هنا لم اعد املك زمام الامور وبالتالي لست لاعباً في صفوف انديانا من الان وصاعداً. لقد استمتعت بوقتي هناك، لكن تركيزي منصب على فريقي الحالي".

اما افضل مسجل في صفوف انديانا فكان فيكتور اولاديبو (35 نقطة) الذي انتقل الى فريقه الجديد في اطار صفقة تبادلية مع جورج بالذات.

وسجل ليبرون جيمس نجم كليفلاند كافالييرز تريبل دوبل في سلة بروكلين نتس لكن فريقه خرج خاسراً 107-112. ونجح جيمس في 29 نقطة و13 تمريرة حاسمة و10 متابعات، في حين اضاف كايل كورفر 22 نقطة وكيفن لاف 15 و12 متابعة للخاسر.

وسجل سبنسر دينويدي ثلاثية لنتس من منتصف الملعب قبل نهاية المباراة بـ43 ثانية ليمنح التقدم لفريقه حتى النهاية علما بانه كان افضل مسجل في صفوف فريقه مع 22 نقطة (رقم قياسي شخصي).

يذكر ان نتس خاض مباراته ضد كليفلاند من دون افضل عنصر في صفوفه وهو صانع العابه دانجيلو راسل.

والخسارة هي الثانية لكليفلاند في ثلاث مباريات في مواجهة منافس اقل منه قوة.

واعتبر جيمس بأن فريقه عانى في التصدي للرميات الثلاثية للفريق المنافس وقال في هذا الصدد "اصبحت الرميات الثلاثية سلاحاً اساسياً في هذا الدوري وبالتالي يتعين علينا ان نقوم بعمل افضل للتصدي لها".

وقد سجل نتس 17 رمية ثلاثية في سلة كليفلاند وهو ما تكبده الاخير في اخر مباراتين له ايضاً.

وواصل سان انطونيو سبيرز انطلاقته القوية وحقق فوزه الرابع منذ مطلع الموسم الحالي بتغلبه على ميامي هيت 117-110 بفضل 31 نقطة سجلها لاماركوس الدريدج واضاف الاحتياطي رودي غاي 22 نقطة والارجنتيني المخضرم مانو جينوبيلي 14 نقطة.

وانتزع اريك غوردون الفوز لهيوستن روكتس في الرمق الاخير بتسجيله ثلاثية ليخرج فريقه فائزا على فيلادلفيا سفنتي سيسكرز 105-104.

وقام غوردون بتسديدته الفائزة من الجهة اليسرى على الرغم من مراقبة لاعب الارتكاز العملاق جويل ايمبييد (2.13 م) له. وانهى غوردون المباراة بتسجيله 29 نقطة واضاف جيمس هاردن 27 نقطة و13 متابعة للفائز ايضاً.

وحقق غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب فوزا صعبا على تورونتو رابتورز 117-112 بفضل 59 نقطة لستيفن كوري (30) وكيفن دورانت (29).

وفي مباريات اخرى، فاز تشارلوت هورنتس على دنفر ناغتس 110-93، وديترويت بيستونز على مينيسوتا تيمبروولفز 122-101، ودالاس مافريكس على ممفيس غريزليز 103-94، وفينيكس صنز على يوتا جاز 97-88، ولوس انجليس ليكرز على واشنطن ويزاردز 102-99 بعد التمديد.

