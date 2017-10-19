الدوري الاميركي للمحترفين: ترجيح غياب لين حتى نهاية الموسم

وتعرض لين للاصابة في الربع الاخير من المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه انديانا بيسرز الأربعاء، ونقل الى خارج الملعب.

وقال المدير العام للنادي شون ماركس "جيريمي عمل بشكل كبير خلال الاستراحة بين الموسمين وفي معسكر التمرين، وكان يتطلع قدما للموسم.

يؤلمنا ان الاصابة ستكلفه الموسم، الا ان الفريق سيكون موجودا لمساعدة جيريمي بأي طريقة ممكنة خلال تعافيه".

وأضاف "يبقى جيريمي جزءا مهما من هذا الفريق وسيواصل المساهمة بدور قيادي"، علما انه حقق خلال 25 دقيقة خاضها في مباراة الأربعاء، 18 نقطة وأربع تمريرات حاسمة.

ويخوض لين (29 عاما) موسمه الثاني مع بروكلين الذي وقع معه بداية الموسم الماضي عقدا لثلاثة أعوام مقابل 36 مليون دولار.

