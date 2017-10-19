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الدوري الأميركي للمحترفين
Reuters

الدوري الاميركي للمحترفين: ترجيح غياب لين حتى نهاية الموسم

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رجح نادي بروكلين نتس الاميركي لكرة السلة الخميس غياب لاعبه الصيني الاصل جيريمي لين حتى نهاية الموسم، غداة تعرضه لإصابة في ركبته اليمنى في أولى مباريات الموسم ضمن الدوري الأميركي للمحترفين.

وتعرض لين للاصابة في الربع الاخير من المباراة التي خسرها فريقه أمام مضيفه انديانا بيسرز الأربعاء، ونقل الى خارج الملعب.

وقال المدير العام للنادي شون ماركس "جيريمي عمل بشكل كبير خلال الاستراحة بين الموسمين وفي معسكر التمرين، وكان يتطلع قدما للموسم.

 يؤلمنا ان الاصابة ستكلفه الموسم، الا ان الفريق سيكون موجودا لمساعدة جيريمي بأي طريقة ممكنة خلال تعافيه".

وأضاف "يبقى جيريمي جزءا مهما من هذا الفريق وسيواصل المساهمة بدور قيادي"، علما انه حقق خلال 25 دقيقة خاضها في مباراة الأربعاء، 18 نقطة وأربع تمريرات حاسمة.

ويخوض لين (29 عاما) موسمه الثاني مع بروكلين الذي وقع معه بداية الموسم الماضي عقدا لثلاثة أعوام مقابل 36 مليون دولار.
 

الدوري الأميركي للمحترفين
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